Descubra cómo la ciberseguridad transforma el comercio electrónico minorista

La evolución tecnológica desencadenada por el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y el Internet de las Cosas (IoT) no para de transformar la cotidianidad. Una de las actividades que más ha enfrentado cambios es el comercio y, en particular, las tiendas minoristas que buscan adaptarse y competir en un mercado que combina el espacio digital con el físico.

”La adopción de dispositivos inteligentes en el sector minorista está transformando la experiencia del cliente, pero también amplificando los riesgos cibernéticos. Para mitigar amenazas emergentes es fundamental que las tiendas implementen estrategias proactivas, como soluciones basadas en inteligencia artificial, que protejan sus ecosistemas tecnológicos y aseguren una operación segura frente a los ciberataques”, comentó Ramón García, District Sales Manager para Centroamérica y el Caribe en Palo Alto Networks.

La proliferación de dispositivos conectados en el comercio minorista también aumenta la superficie de riesgo potencial para ciberataques y violaciones de datos. En el informe IoT Security Best Practices of Top-Performing Organizations in Retail, solo en 2022, los ataques de ransomware aumentaron un 67 % en comparación con el año anterior, lo que pone de relieve los desafíos que enfrenta el sector.

La amplia gama de dispositivos inteligentes que están adoptando las tiendas aumenta la complejidad de gestionarlos de forma segura, mientras que los fabricantes no garantizan la seguridad de sus aparatos, ya que los envían con vulnerabilidades, sistemas operativos no compatibles y sin cifrado. Las investigaciones indican que más de tres cuartas partes de los comercios tienen problemas para lograr la visibilidad de todos los dispositivos en sus redes.