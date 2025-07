Educación e IA: la revolución que América Latina no puede permitirse perder

Por: Jaime García para Estrategia y Negocios*

En un contexto global donde la Inteligencia Artificial (IA) redefine los paradigmas educativos, América Latina enfrenta una disyuntiva fundamental que determinará su competitividad futura. La reciente investigación de la Fundación Walton Family y la empresa Gallup, titulada "Teaching for Tomorrow: Unlocking Six Weeks a Year With AI", revela una métrica revolucionaria: los docentes que integran herramientas de IA recuperan semanalmente 5.9 horas —equivalente a seis semanas adicionales por año escolar en Estados Unidos.

Este "dividendo de la IA" no representa únicamente una mejora incremental; constituye una transformación fundamental de la ecuación económica educativa que los sistemas latinoamericanos no pueden ignorar.

Estos cambios tecnológicos y educativos hacen imperativo atender las brechas educativas en la región; que como las identifica el Índice de Progreso Social 2025 en su componente de educación básica, la región está rezagada. Así Costa Rica lidera con 80.87 puntos (puesto 61 global), compartiendo el liderazgo con Uruguay y Chile, todos superando los 80 puntos. Sin embargo, el panorama regional presenta contrastes dramáticos: mientras México alcanza 72.83 puntos (puesto 89) y Panamá 71.68 (puesto 92), países como Honduras (51.98 puntos, puesto 139) y Guatemala (56.95 puntos, puesto 128) enfrentan déficits estructurales críticos. Así, con un promedio latinoamericano de 69.33 puntos —20 puntos por debajo de la Unión Europea, región líder a nivel global— claramente se requieren estrategias disruptivas innovadoras para cerrar estas brechas.