Tres claves para implementar la IA en las empresas de forma segura, según Cisco

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Cisco advirtió que la gestión segura de los agentes de inteligencia artificial se está convirtiendo en una prioridad para las organizaciones que buscan escalar estas tecnologías de forma confiable.

Por revistaeyn.com En Costa Rica, la adopción de inteligencia artificial ya es una realidad en el sector empresarial. Según el estudio Caracterización del Sector TIC’s Costa Rica 2025 de PROCOMER, el 76% de las empresas tecnológicas en el país ya utiliza herramientas de IA generativa o agentes digitales para apoyar sus operaciones, mientras que un 33 % desarrolla soluciones basadas en estas tecnologías. Sin embargo, este avance contrasta con un reto clave: solo el 9 % de las empresas cuenta con políticas formales para la gobernanza del uso de IA, lo que evidencia una brecha entre adopción y control.

En este contexto, Cisco advirtió durante la conferencia RSAC 2026 que la gestión segura de los agentes de IA se está convirtiendo en una prioridad para las organizaciones que buscan escalar estas tecnologías de forma confiable. A medida que las empresas avanzan hacia sistemas capaces de ejecutar tareas de manera autónoma, interactuando con datos, aplicaciones y procesos sin intervención humana directa, el desafío ya no es únicamente implementar inteligencia artificial, sino establecer las condiciones bajo las cuales puede operar de forma segura dentro del negocio. “La capacidad de delegar tareas en sistemas confiables será la diferencia entre liderar el mercado o quedar rezagado”, afirmó Jeetu Patel, presidente y chief product officer de Cisco, al referirse al papel que tendrá la confianza en esta nueva etapa de la inteligencia artificial. Uno de los principales retos es que estos agentes pueden operar de forma independiente dentro de los entornos corporativos, lo que introduce nuevos niveles de complejidad en materia de seguridad. Al tener acceso a información y capacidad de acción, un agente mal configurado o comprometido puede generar riesgos similares a los de un usuario interno. Ante este escenario, la compañía plantea la necesidad de adoptar modelos que permitan identificar, controlar y gobernar cada una de las acciones que estos sistemas pueden ejecutar.