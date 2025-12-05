Tecnología & Cultura Digital

La IA se ubica como la mayor amenaza para la ciberseguridad en 2026, según informe

Experian publica su 13° Informe Anual de Predicciones sobre Brechas de Datos, destacando seis predicciones para 2026 que incluyen diversas formas en que la IA podría tener un impacto.

Por revistaeyn.com El próximo año podría marcar el inicio de una nueva ola de ataques sofisticados impulsados por inteligencia artificial, junto con otras amenazas y vulnerabilidades, incluido el cómputo cuántico, señala el Informe de Predicciones sobre Brechas de Datos para 2026, de Experian. El informe ofrece seis perspectivas sobre cómo los ciberdelincuentes están aprovechando tecnologías emergentes para crear identidades más convincentes, evadir la detección y explotar nuevas fronteras digitales.

Desde perfiles sintéticos y agentes autónomos de IA hasta malware cambiante e incluso vulnerabilidades en interfaces cerebro-computadora, las predicciones para 2026 apuntan a un futuro donde los ciberataques serán más personalizados, persistentes y tecnológicamente avanzados que nunca. “La tecnología está evolucionando a una velocidad vertiginosa, y los ciberdelincuentes suelen ser los primeros en adoptar herramientas como la IA para superar las defensas y explotar vulnerabilidades”, dijo Michael Bruemmer, vicepresidente de Resolución Global de Brechas de Datos en Experian. “Es una batalla cuesta arriba, pero las organizaciones también pueden aprovechar estas mismas innovaciones para fortalecer su postura de seguridad. Con la preparación adecuada y el uso de la tecnología, las empresas pueden estar en una posición sólida para combatir los ataques, pero también deben estar listas para lidiar con las consecuencias de un incidente de seguridad”. En la primera mitad de 2025, se identificaron más de 8.000 brechas de datos a nivel mundial, con aproximadamente 345 millones de registros expuestos. Entre los clientes de Experian, los países más afectados son Estados Unidos, Reino Unido y Canadá.