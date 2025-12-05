La IA se ubica como la mayor amenaza para la ciberseguridad en 2026, según informe

Por revistaeyn.com
El próximo año podría marcar el inicio de una nueva ola de ataques sofisticados impulsados por inteligencia artificial, junto con otras amenazas y vulnerabilidades, incluido el cómputo cuántico, señala el Informe de Predicciones sobre Brechas de Datos para 2026, de Experian.
El informe ofrece seis perspectivas sobre cómo los ciberdelincuentes están aprovechando tecnologías emergentes para crear identidades más convincentes, evadir la detección y explotar nuevas fronteras digitales.
Desde perfiles sintéticos y agentes autónomos de IA hasta malware cambiante e incluso vulnerabilidades en interfaces cerebro-computadora, las predicciones para 2026 apuntan a un futuro donde los ciberataques serán más personalizados, persistentes y tecnológicamente avanzados que nunca.
“La tecnología está evolucionando a una velocidad vertiginosa, y los ciberdelincuentes suelen ser los primeros en adoptar herramientas como la IA para superar las defensas y explotar vulnerabilidades”, dijo Michael Bruemmer, vicepresidente de Resolución Global de Brechas de Datos en Experian.
“Es una batalla cuesta arriba, pero las organizaciones también pueden aprovechar estas mismas innovaciones para fortalecer su postura de seguridad. Con la preparación adecuada y el uso de la tecnología, las empresas pueden estar en una posición sólida para combatir los ataques, pero también deben estar listas para lidiar con las consecuencias de un incidente de seguridad”.
En la primera mitad de 2025, se identificaron más de 8.000 brechas de datos a nivel mundial, con aproximadamente 345 millones de registros expuestos. Entre los clientes de Experian, los países más afectados son Estados Unidos, Reino Unido y Canadá.
“Estamos entrando en una nueva era en la que los ciberataques ya no se limitan a robar datos; ahora buscan manipular la realidad”, dijo Jim Steven, Director de Servicios de Crisis y Respuesta a Datos en Experian Global Data Breach Resolution en el Reino Unido.
Investigaciones de Experian entre consumidores en Estados Unidos y Reino Unido muestran que muchos están sintiendo el impacto de ataques sofisticados y están ansiosos ante el posible empeoramiento de las amenazas cibernéticas.
Además, los hallazgos revelan que las generaciones más jóvenes son cada vez más vulnerables a las estafas, mientras que muchas víctimas se sienten desatendidas después de que su información es comprometida. Los consumidores cuestionan si las empresas en las que confían están realmente preparadas para defenderse contra amenazas cibernéticas avanzadas.
Entre los hallazgos clave se incluyen:
· 1 de cada 4 adultos millennials encuestados afirma haber sido víctima de robo de identidad en el último año.
· Casi una cuarta parte afirma haber caído en un ataque de phishing en casa o en el trabajo durante los últimos 12 meses.
· Más de 4 de cada 5 están preocupados por el uso de la IA para crear identidades falsas indistinguibles de las reales.