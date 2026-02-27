Esto es lo que debe hacer al saber que su cuenta fue vulnerada

“Un hackeo de una cuenta funciona como un proceso: tiene etapas. Entonces, accionar rápido es clave, ya que el ataque podría quedar en la nada, o tener un impacto mínimo”, comenta Mario Micucci, investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.

Los cibercriminales buscan obtener información privada y sensible y nadie está exento hoy del hackeo de alguna de sus cuentas: desde WhastApp, Instagram, Facebook y LinkedIn, hasta plataformas bancarias o de servicios como YouTube y Spotify.

La compañía comparte qué hacer, y qué no, en el caso de sufrir el hackeo de las cuentas, y cuáles son las posibles consecuencias en caso de no actuar de manera rápida y correcta.

Minuto 0–2 | Frenar el daño: El primer paso es desconectar el dispositivo de Internet (tanto el Wi-Fi como los datos). Si la cuenta vulnerada es online (sea mail, red social o banco), se debe cerrar sesión en todos los dispositivos siempre que la plataforma lo permita.

En este paso aún no es aconsejable borrar nada todavía, ya que puede servir como evidencia para entender la naturaleza del ataque.

Minuto 3–6 | Asegurar el acceso: Cambiar la contraseña de la cuenta comprometida desde un dispositivo seguro, es fundamental que sea una clave única y robusta.

Minuto 7–10 | Revisar otras cuentas no afectadas: En el caso de reutilizar la misma contraseña en diversas cuentas, se deben actualizar las claves en todos los servicios y plataformas, para evitar que sean hackeadas también. También, verificar si no hubo cambios en los datos de contacto, mensajes enviados que no se reconozcan, y compras o movimientos extraños.

Minuto 11–13 | Escanear y limpiar: Realizar un análisis de seguridad completo en el dispositivo vulnerado, y eliminar todo tipo de software, extensiones o aplicaciones que no se hayan instalado. A su vez, actualizar tanto el sistema operativo como las apps que se utilizan.

Minuto 14–15 | Avisar y prevenir: Parte de actuar rápido y de manera correcta ante un hackeo es avisar a los contactos. Básicamente porque el ciberatacante pudo escribirles para solicitar dinero o cometer cualquier tipo de estafa. También se debe reportar el incidente a la plataforma cuestión (mail, red social, banco), sobre todo si hay datos sensibles o dinero involucrados.

“Frente a un hackeo, los primeros enemigos suelen ser el pánico y la ansiedad. Por eso, contar con un plan de acción permite tomar mejores decisiones. Actuar rápido puede marcar la diferencia entre un incidente aislado y un problema con consecuencias más graves. La seguridad no se trata solo de reaccionar cuando algo falla, sino de incorporar buenos hábitos para reducir la superficie de ataque, como contraseñas únicas, autenticación en dos pasos y dispositivos protegidos. Estas acciones pueden significar ahorro de tiempo, dinero y preocupaciones”, concluye Micucci de ESET.