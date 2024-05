Estos son los peligros de entrar en sitios web falsos

Para evitar caer en la trampa de un sitio web falso, es importante seguir estas recomendaciones que comparte ESET:

*Verificar la URL: antes de ingresar cualquier información, asegúrese de que la URL sea la correcta del sitio web que desea visitar. Compare la URL con la que recuerda o busque el sitio web en un motor de búsqueda confiable.

*Buscar el candado verde: cuando ingrese información personal o financiera, busque el símbolo de candado verde en la barra de direcciones. Esto indica que el sitio web está utilizando una conexión segura (HTTPS).

*No ingresar información personal en sitios desconocidos: evite ingresar datos personales o financieros en sitios web que no conoce o que no le inspiren confianza.

*Instalar software de seguridad: mantenga actualizado su antivirus y antispyware para protegerse contra malware que pueda ser instalado en su dispositivo desde un sitio web falso.

*Denunciar los sitios web falsos: si encuentra un sitio web falso, repórtelo a las autoridades correspondientes o a organizaciones especializadas en seguridad online.