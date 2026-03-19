Histórico: Realizan en Panamá primera cirugía robótica remota de derrame cerebral

Tecnología & Cultura Digital

El procedimiento, considerado un hito para la medicina, fue realizado por Vitor Mendes Pereira, quien operó desde una sala de control remota en Santiago, Panamá, a unos 200 kilómetros (120 millas) del paciente.

Por revistaeyn.com Panamá se convirtió en el primer país del mundo en realizar un procedimiento telerobótico en humanos para tratar un derrame cerebral (ACV), tras la finalización exitosa de una trombectomía mecánica robótica remota con el sistema neuroendovascular Iris de XCath. El procedimiento, considerado un hito para la medicina, fue realizado por Vitor Mendes Pereira, quien operó desde una sala de control remota en Santiago, Panamá, a unos 200 kilómetros (120 millas) del paciente, ubicado en Panama Clinic, en Ciudad de Panamá. El investigador principal local, Anastasio Ameijeiras Sibauste, supervisó la intervención y se encontraba junto al paciente durante el procedimiento.

El sistema Iris demostró una precisión submilimétrica a través de una conexión de larga distancia, sin latencia perceptible, durante el procedimiento de trombectomía mecánica (MT). El sistema Iris de XCath es el único sistema robótico endovascular actualmente en desarrollo que ha logrado realizar un tratamiento neurointervencionista robotico y también es el único robot neurovascular triaxial (controlando los 3 dispositivos para la cirugía) del mundo capaz de ejecutar este tipo de intervención. “Esta cirugía histórica se dio gracias el esfuerzo colaborativo del equipo de ingenieros de XCath, de más de 60 médicos panameños, de las instituciones públicas Hospital Santo Tomás y la Caja de Seguro Social (CSS), de los equipos de The Panama Clinic y CEVAXIN en Panama y de la Clinica Norte en Santiago”, afirmó Eduardo Fonseca, panameño y director ejecutivo de XCath.

Un paciente de nacionalidad panameña, de 60 años, que presentaba síntomas agudos de derrame cerebral, ingresó inicialmente a un hospital de la ciudad, donde estudios de imagen confirmaron una oclusión de un gran vaso en la arteria cerebral media izquierda. El paciente fue trasladado al centro principal de atención, The Panama Clinic, donde fue evaluado con una puntuación de 21 en la Escala de Accidente Cerebrovascular de los Institutos Nacionales de Salud (NIHSS), lo que indicaba un evento severo y una alta probabilidad de muerte o discapacidad grave sin una intervención inmediata. A su llegada, el paciente fue llevado directamente al quirófano para recibir tratamiento endovascular telerrobótico. El tiempo total de traslado entre ambos centros fue de aproximadamente 15 minutos. Durante el traslado, el equipo clínico en sitio preparó la sala de procedimientos con el sistema Iris y estableció la conectividad con el equipo clínico y el cirujano que operaba de forma remota