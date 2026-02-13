Tecnología & Cultura Digital

Un fármaco contra las convulsiones podría prevenir el proceso del alzhéimer

Un medicamento aprobado hace décadas por la Administración estadounidense de Alimentos y Medicamentos puede detener el proceso de acumulación de proteínas tóxicas en el cerebro de los pacientes con alzhéimer.

Por Agencia EFE El alzhéimer implica la acumulación de fragmentos de proteínas tóxicas en el cerebro. Un estudio descubrió, en modelos de ratón, neuronas y tejido cerebral humanos, que un fármaco anticonvulsivo tiene potencial para prevenir ese proceso, lo que abre puertas a nuevas dianas terapéuticas. Una investigación encabezada por la Universidad Northwestern (EEUU) identificó cuándo y dónde se acumulan las proteínas tóxicas en el cerebro de los pacientes con alzhéimer.

Además, descubrió que un medicamento aprobado hace décadas por la Administración estadounidense de Alimentos y Medicamentos (FDA, en sus siglas en inglés) puede detener el proceso de acumulación antes de que comience. Mientras otros fármacos eliminan las placas existentes, el levetiracetam previene la producción de péptidos beta-amiloides tóxicos, informó la universidad en un comunicado. Los científicos examinaron modelos de ratón modificados genéticamente, neuronas humanas cultivadas y tejido cerebral de pacientes con síndrome de Down, quienes presentan un alto riesgo de desarrollar una forma agresiva de la enfermedad. Así descubrieron que un fragmento de proteína especialmente tóxico, llamado beta-amiloide 42, se acumula dentro de las vesículas sinápticas de las neuronas (los diminutos paquetes que estas usan para enviar señales). Sin embargo, cuando administraron levetiracetam a los animales y a las neuronas humanas, el medicamento evitó que las neuronas formaran dicha proteína.

PROTEÍNA ES CLAVE

En el centro del nuevo descubrimiento está la proteína precursora amiloide (APP), que desempeña funciones importantes en el desarrollo cerebral y la formación de sinapsis neuronales. La forma en que se transporta la APP también controla si una neurona forma beta-amiloide 42. Durante el ciclo de las vesículas sinápticas (un proceso fundamental que subyace a cada pensamiento, movimiento, recuerdo o sensación) el levetiracetam se une a la proteína SV2A, lo que ralentiza un paso en el que las neuronas reciclan componentes de esas vesículas desde la superficie celular. Al pausar este proceso de reciclaje, el fármaco permite que la APP permanezca más tiempo en la superficie de la célula, desviándola de la vía que produce beta-amiloide 42. Jeffrey Savas, de la Universidad Northwestern, explicó que a 30, 40 y 50 años el cerebro es generalmente capaz de alejar a las proteínas de las vías dañinas, pero a medida que se envejece esa capacidad protectora se debilita gradualmente. En los cerebros que desarrollan alzhéimer, demasiadas neuronas se desvían y es cuando se produce la beta-amiloide 42.