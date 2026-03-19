Panamá convoca a médicos extranjeros ante escasez de personal

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La medicina es una de las decenas de profesiones cuyo ejercicio está vedado a los extranjeros en Panamá, aunque la ley ampara la contratación de estos de manera temporal y solo en ausencia del especialista nacional.

Por Agencia EFE Las autoridades sanitarias de Panamá abrieron una convocatoria que incluye a médicos extranjeros para cubrir 71 "plazas críticas" en hospitales públicos del interior del país, después de que seis llamamientos dirigidos a especialistas nacionales fracasaron. La medicina es una de las decenas de profesiones cuyo ejercicio está vedado a los extranjeros en Panamá, aunque la ley ampara la contratación de estos de manera temporal y solo en ausencia del especialista nacional.

Esta nueva convocatoria de la Caja de Seguro Social (CSS) "está abierta" para médicos tanto panameños como extranjeros de más de 15 especialidades, declaró el director nacional de servicios de esa institución pública, Marcos Young. En un comunicado, la CSS señala que esta convocatoria, que incluye a extranjeros, "busca cubrir plazas críticas en hospitales y policlínicas del sector público, tras la baja participación registrada en convocatorias previas realizadas en octubre y diciembre de 2025, y enero de 2026". Según Young, en los últimos cinco años unos 300 especialistas panameños formados en universidades estatales han incumplido "compromisos de servicio" con el sistema público de salud.

"Hay regiones del país, por ejemplo, la provincia de Bocas del Toro, donde necesitamos médicos especialistas urgentemente sobre todo en las áreas de ginecología, obstetricia y pediatría. En la provincia de Colón, donde tenemos un hospital nuevo, adolecemos de especialistas suficientes y nada más hemos podido ocupar alrededor de 200 – 225 camas en un hospital que tiene casi 500 camas", explicó. En este contexto, el funcionario señaló que trabajar en los hospitales público del interior no solo obedece a una "necesidad" personal del profesional de la salud para perfeccionar su formación "sino también que esta (la medicina) es una vocación de servicio donde nosotros tenemos también un grado de compromiso".