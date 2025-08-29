Tres de cada cuatro latinoamericanos usan la nube, pero muchos no saben cómo proteger sus dato

Tecnología & Cultura Digital

Por revistaeyn.com Cada vez más personas confían en la nube para guardar datos importantes y copias de seguridad de lo que almacenan en sus dispositivos. Sin embargo, la protección de esta información sigue siendo una tarea pendiente para los usuarios; de acuerdo con un estudio de Kaspersky, el 21 % de los latinoamericanos no protege sus datos en la nube porque no sabe cómo hacerlo, mientras que un 22 % ni siquiera sabía que era necesario. Usualmente, los servicios en la nube ofrecen ventajas como el acceso remoto y el cifrado de datos, lo que facilita la recuperación de archivos en caso de pérdida o daño de un dispositivo. Esto ha llevado a que hacer respaldos en la nube sea una práctica común entre las personas como medida preventiva.

Según la investigación de Kaspersky, tres de cada cuatro latinoamericanos almacena en la nube archivos de su smartphone, como fotos, contactos y chats, confiando en esta tecnología para proteger su información. No obstante, esta práctica también conlleva riesgos si no se toman medidas de seguridad. Sin una protección adecuada, los respaldos en la nube pueden quedar expuestos a ciberataques, accesos no autorizados o incluso a la pérdida definitiva de los datos. Lo que es aún más preocupante es que los usuarios tienden a almacenar información sensible en la nube creyendo que está completamente segura. De hecho, el 29 % de los latinoamericanos guardaría fotos íntimas en estos servicios, confiando en que una contraseña basta para mantenerlas a salvo.