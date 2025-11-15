La Inteligencia Artificial aprende a escuchar tu corazón mientras duermes

Tecnología & Cultura Digital

Investigadores de Mayo Clinic desarrollaron un algoritmo capaz de detectar la apnea del sueño desde un ECG. El avance abre la puerta a una nueva era donde la tecnología ayuda a cuidar el descanso y la salud cardiovascular, especialmente en mujeres.

Por revistaeyn.com Ronquidos fuertes, despertares nocturnos y sensación de cansancio constante pueden ser más que un mal dormir: podrían ser señales de apnea obstructiva del sueño (AOS), un trastorno que afecta a más de 936 millones de adultos entre los 30 y 69 años en todo el mundo. Esta condición provoca interrupciones repetidas de la respiración durante el sueño, lo que impacta la oxigenación del cuerpo y eleva los riesgos de problemas cardiovasculares, como hipertensión o arritmias.

Pese a su prevalencia, la apnea suele no diagnosticarse a tiempo, especialmente en mujeres, cuyos síntomas a menudo son menos evidentes o diferentes a los de los hombres.

La inteligencia artificial, una nueva aliada

Un equipo de investigadores de Mayo Clinic, en Estados Unidos, ha desarrollado un algoritmo de inteligencia artificial (IA) capaz de detectar la apnea del sueño a partir de un electrocardiograma (ECG), una prueba cardíaca de uso común y bajo costo. Según el estudio publicado en JACC: Advances, este avance podría hacer que la detección de la AOS sea más rápida, sencilla y accesible para millones de personas. El doctor Virend Somers, profesor de Medicina Cardiovascular en Mayo Clinic y autor principal del estudio, explicó que la IA puede reconocer en el ECG una “huella característica” que revela los efectos de la apnea en la actividad eléctrica del corazón. En palabras de Somers, el corazón “guarda la firma invisible de la apnea”, y el algoritmo logra interpretarla.

Mejor desempeño en mujeres

Uno de los hallazgos más importantes del estudio fue que el algoritmo mostró un mayor nivel de precisión al analizar los ECG de mujeres. De los 11.299 pacientes incluidos en la investigación, más de 7.000 tenían diagnóstico confirmado de apnea y el resto formaba parte del grupo de control.

Los resultados revelaron que, aunque las mujeres presentaban cuadros clínicamente menos graves, la IA detectaba señales más visibles de apnea en sus electrocardiogramas.

Este hallazgo podría ayudar a reducir el subdiagnóstico femenino, un problema frecuente que ha limitado la atención oportuna de muchas pacientes. Somers señaló que esta diferencia podría deberse a que las mujeres sufren mayor daño en las células del músculo cardíaco como consecuencia de la apnea, aun cuando sus síntomas sean más leves.

Hacia un diagnóstico más rápido y personalizado

Los investigadores consideran que este enfoque tecnológico podría convertirse en una herramienta complementaria para evaluar la efectividad de tratamientos y para prevenir riesgos cardiovasculares asociados a la AOS. Su gran ventaja: usar un examen tan rutinario como un ECG para anticipar una afección que, hasta ahora, requería estudios más complejos y costosos. Mayo Clinic destacó que esta innovación es un paso importante hacia una medicina más predictiva, preventiva y personalizada, en la que la inteligencia artificial amplía la capacidad de los médicos para cuidar la salud sin reemplazar su juicio clínico.

Una esperanza para quienes duermen mal