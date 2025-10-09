Tecnología & Cultura Digital

Estudio: Nuevas tecnologías presentan a mujeres como más jóvenes y menos competentes que los hombres

El estudio recogido en la revista Nature se complementa con una evaluación de miles de millones de palabras de las redes sociales y de un experimento con ChatGPT. Su conclusión es clara: las nuevas tecnologías “contribuyen a aumentar la brecha de género”.

Por Agencia EFE El análisis de casi 1,4 millones de fotos y videos de Google, Wikipedia, IMDb y YouTube ha confirmado la sospecha de que estas plataformas amplifican los históricos sesgos de género: las mujeres aparecen sistemáticamente representadas como más jóvenes que los hombres, especialmente en profesiones de prestigio. El estudio recogido en la revista Nature se complementa con una evaluación de miles de millones de palabras de las redes sociales y de un experimento con ChatGPT. Su conclusión es clara: las nuevas tecnologías “contribuyen a aumentar la brecha de género”.

A las mujeres no solo se las presenta como más jóvenes que a los hombres, sino que también se las evalúa como menos competentes en comparación con los varones, ya sea en imágenes, palabras o resultados generados con herramientas como ChatGPT. La edad percibida de las mujeres, es de media, 5,46 años menos. “Es importante destacar que estos hallazgos se mantienen independientemente de si medimos el género y la edad basándonos en el juicio humano, aprendizaje automático, clasificaciones o incluso información objetiva sobre el género real de las personas representadas”, subrayan los autores. El sesgo afecta a imágenes de todo tipo, no solo aquellas relacionadas con cuestiones estéticas, y es más acusado en la representación de mujeres en profesiones altamente cualificadas y remuneradas, como directores o jefes médicos. “Los datos del censo de Estados Unidos revelan que no existe una diferencia de edad real entre hombres y mujeres en la población activa, pero cuando comparamos nuestros resultados con las edades de hombres y mujeres en todos los sectores, vemos que las imágenes digitales muestran lo contrario de la realidad”, indican.

Evaluación discriminatoria

Los investigadores demuestran también que la aplicación de inteligencia artificial (IA) más utilizada en la actualidad, ChatGPT, evalúa los currículos de forma diferente dependiendo de si quien solicita el trabajo es hombre o mujer. Para probarlo, han recurrido a la herramienta para generar casi 40.000 currículos para más de 50 profesiones distintas, variando aleatoriamente el nombre del solicitante. Al crear currículos para una mujer, ChatGPT asume automáticamente que esta es más joven y tiene menos experiencia que el solicitante medio masculino. Al evaluar esos resúmenes laborales, ChatGPT clasifica a los hombres mayores como candidatos más aptos para los mismos puestos, “lo que probablemente tenga consecuencias tangibles en la capacidad de las mujeres para competir en un mercado laboral cada vez más competitivo”, subrayan los investigadores.