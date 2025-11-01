Se disparan casos de dolor lumbar y problemas de columna en trabajadores ticos

Por revistaeyn.com

¿Cuánto tiempo pasa sentado?... Esa es una pregunta que debe hacerse con frecuencia y tratar de hacer pausas activas todos los días. Su cuerpo se lo agradecerá.

En Costa Rica, los especialistas alertan sobre un incremento sostenido en los problemas de columna y casos de dolor lumbar en el país, que afectan tanto a la población joven en edad productiva como a los adultos mayores.

Este aumento, impulsado por los hábitos sedentarios, el sobrepeso, el estrés y las largas horas sentado, se ha convertido en una emergencia silenciosa de salud pública.

En paralelo, el envejecimiento poblacional está incrementando los casos de enfermedades degenerativas de la columna como hernias discales, artrosis facetaria o estenosis lumbar.

“Cada vez atendemos más pacientes jóvenes con dolor lumbar asociado a pasar muchas horas frente a la computadora, al volante o incluso como pasajeros en el tráfico. Esa posición prolongada ejerce una presión constante sobre los discos intervertebrales, que con el tiempo puede derivar en inflamación, desgaste o lesiones más graves en la columna”, explica la Dra. Mónica Alfaro, ortopedista de Clínica Zahha.