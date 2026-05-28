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¿Qué efectos tiene en los jóvenes estar más de 20 días sin teléfono móvil?

La mitad de los participantes en 'El gran experimento del teléfono móvil Dok 1' llegó al experimento con problemas para dormir, ya fuera para conciliar el sueño o para mantenerlo. Al terminar, esas dificultades habían disminuido en un 23 %.

Por Agencia EFE Dejar voluntariamente de usar el teléfono móvil durante tres semanas ha mejorado la calidad del sueño, reducido los síntomas de depresión y aumentado el bienestar mental de decenas de miles de escolares de Austria, Suiza, Alemania e Italia que han participado en un experimento impulsado por la radiotelevisión pública austríaca. Estos jóvenes apagaron sus teléfonos el pasado 4 de marzo durante 21 días para participar en 'El gran experimento del teléfono móvil Dok 1', diseñado para invitarles a replantear su relación con el dispositivo y descubrir nuevas formas de ocupar su tiempo lejos de las redes sociales y las pantallas.

"El experimento es contagioso. Muchos se unieron a la iniciativa sin participar en la investigación", afirmó en un comunicado Oliver Scheibenbogen, psicólogo jefe del Instituto Anton Proksch de Viena, que supervisó el experimento junto al centro de consultoría IR&C. La mitad de los participantes llegó al experimento con problemas para dormir, ya fuera para conciliar el sueño o para mantenerlo. Al terminar, esas dificultades habían disminuido en un 23 %. También en el inicio, más de la mitad de los estudiantes declararon sufrir síntomas de depresión leves a moderados, y otro 11 % reportó síntomas moderados o graves. Después de tres semanas sin móvil, la proporción de jóvenes sin síntomas depresivos había aumentado en aproximadamente un 15 %. En el seguimiento realizado cinco semanas más tarde, los indicadores mostraron un leve retorno general a los valores iniciales, aunque sin llegar a alcanzarlos, lo cual sugiere que los beneficios de la abstinencia al teléfono tienen un efecto duradero.

Un experimento colectivo

En general, esas tres semanas sin teléfono móvil conllevaron una mejora del bienestar mental del 18 %. En el momento de la encuesta inicial, un 70 % de los escolares presentaba un "uso problemático" de Internet, una cifra que se redujo al 58 % tras tres semanas. Dos tercios de los participantes completaron el experimento durante los 21 días, y los estudiantes más jóvenes mostraron una mayor perseverancia que los mayores.