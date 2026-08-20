LG y Nvidia estrechan colaboración para avanzar en robótica e IA

Tecnología & Cultura Digital

LG está combinando décadas de datos provenientes de sus operaciones con la plataforma abierta de desarrollo de robótica de Nvidia para construir un “círculo virtuoso de datos” que permita el aprendizaje y la mejora de los robots.

Por revistaeyn.com LG Electronics (LG) acelera su apuesta por la robótica mediante una alianza estratégica con Nvidia, con la que busca fortalecer el desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial física y avanzar hacia la comercialización de nuevas aplicaciones robóticas. Como parte de esta colaboración, LG recibió a altos directivos de Nvidia en su Data Factory, una instalación actualmente en construcción en el campus de Investigación y Desarrollo de Yangjae, en Seúl. El encuentro permitió revisar los avances alcanzados y explorar nuevas oportunidades de cooperación entre ambas compañías.

La reunión se produjo apenas cuatro días después de que LG Group y Nvidia firmaran un memorando de entendimiento (MOU) en la sede de la empresa estadounidense en Santa Clara, California, para trabajar conjuntamente en futuras iniciativas de negocio. La Data Factory, cuya operación está prevista para finales de este año, será uno de los pilares de esta estrategia. El centro permitirá recopilar y procesar grandes cantidades de información obtenida mediante robots LG CLOiD™, que serán sometidos a pruebas en entornos domésticos, industriales y logísticos. La instalación incluye una réplica de una vivienda, donde los robots aprenderán tareas de limpieza, además de un espacio de manufactura inspirado en la planta de lavadoras de LG en Tennessee. Allí, los robots practicarán actividades como trasladar, apilar y ensamblar piezas.