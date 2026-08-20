LG y Nvidia estrechan colaboración para avanzar en robótica e IA

Por revistaeyn.com
LG Electronics (LG) acelera su apuesta por la robótica mediante una alianza estratégica con Nvidia, con la que busca fortalecer el desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial física y avanzar hacia la comercialización de nuevas aplicaciones robóticas.
Como parte de esta colaboración, LG recibió a altos directivos de Nvidia en su Data Factory, una instalación actualmente en construcción en el campus de Investigación y Desarrollo de Yangjae, en Seúl. El encuentro permitió revisar los avances alcanzados y explorar nuevas oportunidades de cooperación entre ambas compañías.
La reunión se produjo apenas cuatro días después de que LG Group y Nvidia firmaran un memorando de entendimiento (MOU) en la sede de la empresa estadounidense en Santa Clara, California, para trabajar conjuntamente en futuras iniciativas de negocio.
La Data Factory, cuya operación está prevista para finales de este año, será uno de los pilares de esta estrategia. El centro permitirá recopilar y procesar grandes cantidades de información obtenida mediante robots LG CLOiD™, que serán sometidos a pruebas en entornos domésticos, industriales y logísticos.
La instalación incluye una réplica de una vivienda, donde los robots aprenderán tareas de limpieza, además de un espacio de manufactura inspirado en la planta de lavadoras de LG en Tennessee. Allí, los robots practicarán actividades como trasladar, apilar y ensamblar piezas.
Estos datos serán integrados con las plataformas de robótica de Nvidia, entre ellas Nvidia Omniverse, Nvidia Cosmos y Nvidia Isaac, para ampliar y sintetizar información destinada al entrenamiento de robots.
LG prevé que para finales de 2026 los datos recopilados directamente en sus instalaciones, junto con aquellos generados de manera sintética, alcancen unas 100.000 horas, equivalentes aproximadamente a 12 años de información.
Este volumen será utilizado para impulsar el desarrollo de su Robot Foundation Model (RFM), considerado una pieza clave para mejorar las capacidades de los robots humanoides.
La Data Factory tendrá 10.000 metros cuadrados distribuidos en cuatro niveles y podría albergar varios cientos de robots. La compañía considera que la generación continua de información permitirá establecer un “círculo virtuoso de datos”, mediante el cual los robots mejoren constantemente a partir de nuevas experiencias.
La apuesta también se refleja en la estructura corporativa. LG creó recientemente un Robotics Business Center, dependiente directamente del CEO, para coordinar y fortalecer este negocio.
“Nos convertiremos en un proveedor integral de soluciones de robótica”, afirmó Lyu Jae-cheol, CEO de LG Electronics, al destacar la combinación de capacidades de hardware, software, manufactura y datos que LG busca consolidar junto con socios globales como NVIDIA.