Coca-Cola ABASA invirtió US$160 millones en ampliar su planta en Guatemala

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Con esta ampliación, Guatemala fortalece su posición como un centro regional de manufactura y exportación, incrementando la presencia de productos elaborados en el país en mercados como Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

Por revistaeyn.com Coca-Cola ABASA inauguró la ampliación y modernización de su planta de producción ubicada en Río Hondo, Zacapa, un proyecto que representa una inversión acumulada superior a US$160 millones desde 2023 y que permitirá a la compañía quintuplicar su capacidad productiva en Guatemala. La expansión incorpora más de 130.000 metros cuadrados de nueva infraestructura y cuatro nuevas líneas de producción que incluyen: una línea de botellas PET para presentaciones personales y otra línea de PET para presentaciones familiares, una línea de producción para envases de vidrio retornable y una línea para la producción de latas.

“La ampliación de esta planta marca un hito para Coca-Cola ABASA en Guatemala. Esta inversión de más de US$160 millones nos permite quintuplicar nuestra capacidad productiva, incorporar tecnología de última generación y fortalecer una operación estratégica para abastecer al mercado local y regional”, expresó Rodrigo Anzola, Presidente y Director de Operaciones del Sistema de Embotelladores Coca-Cola Guatemala. Más del 70 % de los proveedores involucrados en el proyecto fueron empresas guatemaltecas y más de US$53 millones de la inversión se destinaron a compras y servicios locales relacionados con infraestructura, instalaciones eléctricas y trabajos especializados. Actualmente, Coca-Cola ABASA genera más de 790 empleos directos y alrededor de 200 empleos indirectos.

Durante este proceso de ampliación se impartieron más de 28,000 horas de capacitación orientadas a preparar a los equipos humanos para operar nuevas tecnologías, sistemas automatizados, equipos de alta velocidad y procesos productivos de punta.

“La huella del Sistema Coca-Cola equivale a casi 2% del producto interno bruto de Guatemala. Detrás de ese porcentaje hay mucho más que un dato, hay miles de historias de trabajo, familias que dependen de un ingreso digno, pequeños comercios que abren cada mañana con esperanza, y comunidades enteras que avanzan cuando la inversión se convierte en desarrollo y en confianza compartida. Nuestro crecimiento no ocurre al margen de Guatemala, sino dentro de Guatemala y junto a Guatemala”, señaló Iliana Reza, Vicepresidenta Senior de la compañía Coca-Cola para la zona centro.