Crowley y Port Houston conectan a Centroamérica y EE.UU. con nuevo servicio

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Crowley está lanzando un servicio semanal Gulf-Central America Express que conecta Port Houston con Santo Tomás de Castilla, Guatemala, y Puerto Cortés, Honduras.

Por revistaeyn.com Crowley anunció un nuevo servicio semanal de contenedores que conecta Port Houston con Santo Tomás de Castilla, Guatemala, y Puerto Cortés, Honduras, dos de las mayores y de más rápido crecimiento de las puertas comerciales de Centroamérica. El Servicio Exprés Golfo-Centroamérica realiza su primera escala en Houston el 10 de septiembre con salidas los jueves. Los buques de Crowley transportarán contenedores secos y refrigerados que transportarán de forma segura una variedad de productos frescos, ropa, productos industriales y bienes de consumo desde el mar hasta la tierra. La gama de tamaños incluye contenedores de 53 pies que maximizan la eficiencia intermodal en los mercados.

Las exportaciones centroamericanas a Estados Unidos crecieron un 15,7 % en envíos interanuales a principios de 2026, impulsadas en gran medida por la demanda de productos frescos, según el Banco Interamericano de Desarrollo . "Una conexión directa con Houston proporciona una solución logística fiable y eficiente para las cadenas de suministro entre Estados Unidos y Centroamérica", dijo Claudia Kattan, vicepresidenta para Centroamérica, México y Panamá en Crowley. Port Houston alberga uno de los cinco principales y de más rápido crecimiento en puertos de contenedores del país, con aproximadamente el 75 % del volumen de contenedores del Golfo de EE. UU. La escala del puerto y su conectividad interior proporcionan a los exportadores centroamericanos acceso directo a los mercados de Texas, el Medio Oeste y la Costa Oeste, reforzando la fiabilidad de la cadena de suministro para los minoristas estadounidenses.