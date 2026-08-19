Crowley y Port Houston conectan a Centroamérica y EE.UU. con nuevo servicio

Por revistaeyn.com
Crowley anunció un nuevo servicio semanal de contenedores que conecta Port Houston con Santo Tomás de Castilla, Guatemala, y Puerto Cortés, Honduras, dos de las mayores y de más rápido crecimiento de las puertas comerciales de Centroamérica.
El Servicio Exprés Golfo-Centroamérica realiza su primera escala en Houston el 10 de septiembre con salidas los jueves. Los buques de Crowley transportarán contenedores secos y refrigerados que transportarán de forma segura una variedad de productos frescos, ropa, productos industriales y bienes de consumo desde el mar hasta la tierra. La gama de tamaños incluye contenedores de 53 pies que maximizan la eficiencia intermodal en los mercados.
Las exportaciones centroamericanas a Estados Unidos crecieron un 15,7 % en envíos interanuales a principios de 2026, impulsadas en gran medida por la demanda de productos frescos, según el Banco Interamericano de Desarrollo .
"Una conexión directa con Houston proporciona una solución logística fiable y eficiente para las cadenas de suministro entre Estados Unidos y Centroamérica", dijo Claudia Kattan, vicepresidenta para Centroamérica, México y Panamá en Crowley.
Port Houston alberga uno de los cinco principales y de más rápido crecimiento en puertos de contenedores del país, con aproximadamente el 75 % del volumen de contenedores del Golfo de EE. UU. La escala del puerto y su conectividad interior proporcionan a los exportadores centroamericanos acceso directo a los mercados de Texas, el Medio Oeste y la Costa Oeste, reforzando la fiabilidad de la cadena de suministro para los minoristas estadounidenses.
"Nos enorgullece dar la bienvenida al servicio exprés Gulf-Central America de Crowley en Port Houston", dijo John Moseley, director comercial de Port Houston.
Más allá de ofrecer otra opción para los transportistas, el servicio conectará Houston de forma más directa con la alimentación, productos y actividad comercial que se desplaza entre Centroamérica y Estados Unidos.
"El impacto de este servicio se extenderá mucho más allá de los muelles", dijo Charlie Jenkins, CEO de Port Houston. "Crea un camino más directo para que los productos frescos y los productos cotidianos lleguen a tiendas y familias de toda nuestra región, mientras ayuda a las empresas de Texas a conectar con clientes en Centroamérica."
Al combinar el transporte marítimo con almacenamiento y servicios interiores a través de un único proveedor, las empresas pueden reducir las transferencias y mejorar la visibilidad de la cadena de suministro, una ventaja clave para los minoristas gestionando eficientemente el inventario de productos y los ciclos de vida útil.
Diseñados específicamente para satisfacer las necesidades dinámicas de los clientes, los buques contenedores de Crowley ofrecen espacio para carga seca, refrigerada y de proyecto, incluyendo contenedores secos y refrigerados de 40 y 45 pies, contenedores secos de 53 pies y equipos de estantería plana de 20 y 40 pies.