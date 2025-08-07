Tecnología & Cultura Digital

Más del 75 % de las transacciones blockchain en Latinoamérica fueron en la red Ethereum, señala estudio

Informe destaca que Brasil, Argentina y México son las economías locales más grandes y siguen liderando la adopción y el desarrollo de Blockchain y Web3, mientras que Colombia y Perú surgen como “estrellas en ascenso” en este sector.

Por revistaeyn.com El panorama blockchain se expande a gran velocidad en América Latina, ganando impulso a medida que más paises interactúan con el ecosistema. Mediante formas de adopción creativas y el establecimiento de regulaciones, los latinoamericanos están innovando y creando oportunidades. Sin embargo, persisten una serie de desafíos que requieren la atención de los gobiernos para asegurar un acceso equitativo para todos.

En tiempos de hiperinflación, corrupción y desconfianza en las instituciones tradicionales, la tecnología blockchain y las criptomonedas, especialmente las stablecoins, son vistas como más que herramientas para proteger activos tangibles e intangibles, señala el sexto “Informe de Blockchain en América Latina 2025: Ecosistema y Actualizaciones Regulatorias en América Latina”, elaborado por Sherlock Communications. Esta tecnología ofrece también una solución viable para la inclusión financiera, así como para una mayor transparencia y seguridad, optimizando cadenas de suministro y comercio. Además, la blockchain puede facilitar el apoyo a causas sociales y ambientales, permitiendo que donantes internacionales puedan hacer fácilmente donaciones a organizaciones benéficas. La investigación analiza los ecosistemas digitales y los avances en regulación en la región, destacando cómo el Blockchain se está adoptando como una herramienta estratégica para impulsar la sostenibilidad, la inclusión financiera y la estabilidad económica. Además, se le da un enfoque especial al rol de las stablecoins (criptomonedas estables) y al dominio de Ethereum en las transacciones dentro de la cadena (on-chain). “Nuestra investigación muestra que la región está desarrollando soluciones reales para problemas sociales, ambientales y económicos urgentes. Aún faltan reglas claras, pero ya vienen en camino y abrirán paso a viajes, remesas y comercio con stablecoins; auditorías electorales dentro de la cadena (on-chain); y la tokenización de bienes raíces y bonos públicos”, agregó el consultor e investigador internacional en Blockchain, Luiz Eduardo Abreu Hadad.

RED MÁS USADA

El informe señala que América Latina está adoptando esta tecnología mediante mapeo de ecosistemas, estudios regulatorios e investigación cualitativa. Ethereum es claramente la red más usada, representa más del 75 % de las transacciones identificadas entre junio de 2024 y junio de 2025. Polygon, por su parte, fue responsable del 11 % de esas transacciones durante el mismo periodo, pero tuvo un aumento fuerte llegando al 20 % solo en junio de este año. El informe destaca que Brasil, Argentina y México son las economías locales más grandes y siguen liderando la adopción y el desarrollo de Blockchain y Web3, mientras que Colombia y Perú surgen como “estrellas en ascenso” en este sector. Brasil sigue siendo el mercado cripto más grande de América Latina y ocupa el puesto 10 a nivel mundial, según el informe Geography of Crypto 2024 de Chainalysis; sin embargo, Argentina, es vista como el mercado más prometedor de la región, ya que combina altos niveles de regulación con mayor adopción. De hecho, entre julio de 2023 y junio de 2024, los argentinos recibieron US$91.000 millones en transacciones on-chain, lo que convierte a la Argentina en el país más activo de la región en cuanto a la recepción de criptoactivos, superando a Brasil pese a tener una quinta parte de su población. Chile, a su vez, introdujo un marco que estructura y regula el uso de activos digitales basándose en su Ley Fintech de 2024. De acuerdo al Reporte de Blockchain de Sherlock, uno de cada cinco chilenos (18 %) utilizó o poseyó criptomonedas en 2024, mientras que el número de startups fintech y cripto aumentó un 16 %. Con más de 800.000 desarrolladores de software en la región, el informe incluye los resultados de una encuesta exclusiva realizada a los trabajadores de este sector.