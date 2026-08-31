Instagram limitará perfiles que presenten personas generadas por IA sin identificar

Por Agencia EFE

La red social Instagram pondrá una etiqueta a los perfiles que presenten personas creadas con inteligencia artificial (IA) y reducirá su visibilidad si sus responsables no avisan de que detrás de esas cuentas no hay una persona real.

La red, propiedad de Meta, cambiará el nombre de la actual etiqueta de "creador de IA" por "perfil generado por IA".

Según dijo la empresa en un comunicado, la medida busca que los usuarios entiendan mejor que la persona que aparece en el perfil ha sido creada mediante herramientas de IA.