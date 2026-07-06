Microsoft se suma a la compañías que eliminan puestos por "impacto IA"

Por: Agencias

Los históricos desembolsos de las grandes tecnológicas en inteligencia artificial, que se prevé que superen los US$700.000 millones este año, están aumentando la presión sobre las empresas para que demuestren la rentabilidad de esta tecnología y compensen el creciente coste de su implantación en sus actividades.

Microsoft se suma ahora a la tendencia que ya habían marcado este a{o Amazon y Meta Platforms, que también han despedido a miles de empleados este año.

Microsoft anunció los recortes este lunes tras un periodo complicado, en el que sus acciones cayeron casi un 23% en los primeros seis meses de 2026, lo que supuso su peor rentabilidad en un primer semestre desde 2022.

Según informó Fox Business a partir de un reporte de Business Insider., los recortes podrían impactar en ventas, consultoría y la unidad de videojuegos Xbox. La publicación agregó que algunas de las personas alcanzadas por la medida recibirían de inmediato ofertas para asumir nuevos cargos dentro de Microsoft, como parte de la misma reorganización.

Aunque esta ronda de despidos fue la primera que realizó la compañía este año, el proceso ya había comenzado en 2025. El año pasado, la empresa eliminó alrededor de 15.000 puestos en varias rondas.

El reporte de Fox Business señaló que el plan forma parte de un esfuerzo de recorte de costos y de reasignación de recursos hacia la inteligencia artificial, un rubro que concentra inversiones en el sector y que, al mismo tiempo, reconfigura prioridades internas en las grandes empresas de tecnología.