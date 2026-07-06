Los depósitos bancarios de los hogares impulsan el ahorro en Honduras

Finanzas

Los depósitos de los hogares alcanzaron un saldo de aproximadamente US$17,561 millones, equivalente al 66.3 % del total de recursos captados por el sistema financiero.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El crecimiento del ahorro de las familias hondureñas continúa consolidándose como el principal motor de la captación de recursos del sistema bancario, en un entorno favorecido por el dinamismo de la actividad económica, el constante ingreso de remesas familiares y el buen desempeño de las exportaciones, de acuerdo con el más reciente informe del Banco Central de Honduras (BCH). Al 25 de junio de 2026, los recursos captados del sector privado por el sistema financiero alcanzaron 688,868.7 millones de lempiras, equivalentes a unos US$26,495 millones. Esto representa un incremento de 53,145.3 millones de lempiras (alrededor de US$2,044 millones) respecto al cierre de 2025.

El BCH destacó que este desempeño responde principalmente al aumento de los depósitos de los hogares, especialmente en las cuentas de ahorro, que representan cerca de dos terceras partes de la captación total. Los depósitos de los hogares alcanzaron un saldo de 456,590.1 millones de lempiras (aproximadamente US$17,561 millones), equivalente al 66.3% del total de recursos captados por el sistema financiero. En contraste, las empresas privadas acumularon 232,278.6 millones de lempiras (unos US$8,934 millones), con una participación del 33.7%. En términos interanuales, la captación total de recursos del sector privado aumentó 79,728.3 millones de lempiras (cerca de US$3,067 millones), lo que representa un crecimiento de 13.1%, superior al 11.2% observado a inicios de 2026 y también por encima del 11.1% registrado en junio del año pasado. El informe del BCH también señala que los depósitos en cuentas de ahorro crecieron 63,894 millones de lempiras (unos US$2,457 millones), equivalente a un incremento de 20.2 %, mientras que los depósitos en cuentas de cheques aumentaron 18,309.8 millones de lempiras (alrededor de US$704 millones), con un crecimiento de 23.1 %.