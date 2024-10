MOSTRO y HI MEDIA educan y capacitan sobre marketing digital en Guatemala

Por revistaeyn.com

La agencia de publicidad MOSTRO realizó la sexta edición de su evento anual GAME CHANGERS, bajo el lema REAL MAKES THE DEAL.

Este evento, pionero en la industria publicitaria guatemalteca, contó con la asistencia de más de 200 personas, incluyendo clientes, colaboradores y speakers internacionales, quienes compartieron las tendencias más innovadoras para el marketing en 2025.

El objetivo del evento fue capacitar a los asistentes en las últimas tendencias de marketing digital para el próximo año 2025, destacando la importancia de la transformación, innovación y creatividad en la industria.

Marian Berganza y Daphne Jager, cofundadoras de ambas agencias, destacaron la importancia de la capacitación conjunta para obtener mejores resultados, y subrayaron la necesidad constante de reinventarse en un entorno que evoluciona rápidamente. “Creemos en el poder de la comunicación y la creatividad como motores de cambio en los negocios”, comentó Berganza.

Charlas destacadas:

WHAT TO EXPECT IN 2025 por Daphne Jager, cofundadora y directora general de MOSTRO.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL: INNOVANDO TU MARKETING por Julio García de Google Growth.

EL FUTURO EN 60 SEGUNDOS por Pamela Estacuy de Aleph TikTok.