NASA programa el lanzamiento de Artemis II a la órbita lunar el 1 de abril

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El despegue de la misión estaba inicialmente programado para febrero pero se aplazó por problemas en el suministro de helio de la nave cuando ya se encontraba en el lugar del lanzamiento, lo que provocó que el cohete y la cápsula fueran desmontados.

Por Agencia EFE La NASA anunció que intentará el lanzamiento de la misión Artemis II a la órbita lunar el próximo 1 de abril, después de haber solucionado las fallas que provocaron su aplazamiento en febrero, y tras haber considerado los desafíos durante la revisión de preparación de vuelo. "Estamos en camino de un lanzamiento como muy pronto el 1 de abril, y estamos trabajando para lograr esa fecha", dijo en una rueda de prensa la viceadministradora asociada de la NASA, Lori Glaze.

Artemis II llevará a cuatro astronautas hasta la órbita lunar, en el que será el mayor acercamiento del ser humano a la Luna en más de medio siglo. El traslado del cohete a la plataforma del lanzamiento está previsto para el 19 de marzo, agregó Glaze, un día después de que los integrantes de la misión comiencen la cuarentena obligatoria en las instalaciones de la agencia espacial en Houston (Texas). La NASA también indicó que no realizará el ensayo general de combustible, habitual antes de cada lanzamiento, puesto que ya lo hicieron dos veces en febrero, y cada intento "resta un poco de vida" a los tanques. Los astronautas de Artemis II son Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes viajarán el 27 de marzo al Centro Espacial Kennedy en Florida, desde donde tendrá lugar el lanzamiento. El despegue de la misión estaba inicialmente programado para febrero pero se aplazó por problemas en el suministro de helio de la nave cuando ya se encontraba en el lugar del lanzamiento, lo que provocó que el cohete y la cápsula fueran desmontados.