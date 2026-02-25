Tecnología & Cultura Digital

SpaceX, de Elon Musk, podrá realizar hasta 44 lanzamientos anuales del cohete Starship

SpaceX ha realizado hasta ahora once vuelos de prueba de su sistema Starship-Super Heavy desde su base Starbase, Texas, desde el primero en abril de 2023 hasta el más reciente en octubre de 2025.

Por Agencia EFE SpaceX, la compañía de Elon Musk, podrá realizar hasta 44 lanzamientos anuales del enorme cohete Starship desde Florida, según un documento de aprobación ambiental publicado por la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés). La decisión, formalizada en el Registro Federal luego de completarse la Declaración de Impacto Ambiental (EIS), autoriza los despegues desde el Complejo 39A del Centro Espacial Kennedy.

El documento autoriza hasta 44 lanzamientos y un número equivalente de aterrizajes anuales del propulsor Super Heavy y de la nave Starship, sujetos a medidas de mitigación sobre ruido, fauna, emisiones y gestión del espacio aéreo. La evaluación también contempla la construcción y adecuación de infraestructura en el complejo 39A para respaldar las operaciones del sistema reutilizable. Aunque cada misión requerirá su licencia específica, la decisión ambiental habilita el volumen anual de actividad solicitado por la empresa. SpaceX ha realizado hasta ahora once vuelos de prueba de su sistema Starship-Super Heavy desde su base Starbase, Texas, desde el primero en abril de 2023 hasta el más reciente en octubre de 2025.