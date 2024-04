NEOM, el proyecto saudita de ciudad futurista, busca financiamiento en China

Los encargados del proyecto no abordaron las recientes informaciones sobre una reducción de los objetivos de construcción y población.

Pero dieron un vistazo de cómo NEOM ha evolucionado desde que el príncipe Mohamed la anunció en 2017, con un impresionante costo de 500.000 millones de dólares.

El director ejecutivo de NEOM, Tarek Qaddumi, llevó el viernes a periodistas al museo M+ de Hong Kong, donde presentó las metas de NEOM de equilibrar "la conservación de la naturaleza, la habitabilidad humana y la prosperidad económica".

"NEOM es una visión muy amplia (...) Es quizás la iniciativa más emocionante y más visionaria del siglo XXI", comentó.

La presentación sirvió para hacer que NEOM sea "menos misteriosa", y las reacciones durante una recepción para invitados fueron "mayoritariamente neutrales", comentó Leonard Chan, presidente de la Asociación de Desarrollo de Tecnología Innovadora de Hong Kong.

Pero negó estar convencido de querer vivir en la atracción principal de NEOM, llamada The Line, dos rascacielos de espejos que conformarán una ciudad inteligente a lo largo de 170 km.

"La visitaría para divertirme, pero no viviría allí. Parece algo salido de SimCity", dijo Chan a la AFP.

"Tal vez si viviera allí no me querría ir, sería como estar aislado del mundo y yo no soporto eso", agregó.

Plato Yip, presidente del grupo ambientalista Amigos de la Tierra en Hong Kong y quien explora acuerdos de hidrógeno verde con NEOM, también comentó que en The Line "se siente como estar enjaulado, aunque tal vez sea muy confortable".