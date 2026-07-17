Lanzan Visa Destinations, una plataforma global de viajes centrada en experiencias

Por revistaeyn.com
Visa presentó Visa Destinations, una nueva plataforma global de viajes diseñada para transformar la manera en que los usuarios descubren, planifican y disfrutan sus recorridos, apostando por un modelo basado en experiencias.
La iniciativa, disponible inicialmente en diez destinos internacionales, busca ampliar el papel de la compañía más allá de los pagos digitales para convertirse en un aliado estratégico de los viajeros.
De acuerdo con la empresa, la plataforma estará disponible exclusivamente para tarjetahabientes Visa a través de dispositivos móviles y ofrecerá recomendaciones personalizadas, guías de ciudades y acceso a experiencias seleccionadas en categorías como hospitalidad, bienestar, compras y transporte.
Entre las propuestas destacan el acceso prioritario al Mirador Top of the Rock en Nueva York y al Musée du Louvre en París, así como recorridos en kayak por los canales de Xochimilco, en Ciudad de México.
La compañía señaló que el lanzamiento responde a una tendencia creciente en el turismo internacional, donde los viajeros eligen sus destinos impulsados por sus intereses y pasiones más que por la ubicación geográfica.
Según datos de Visa, en 2025 cuatro de cada diez viajeros latinoamericanos realizaron desplazamientos para asistir a festivales de música, eventos deportivos o actividades artísticas. Perú lidera esta tendencia con un 49 % de viajeros motivados por experiencias culturales, seguido por México (37 %), Argentina (35 %) y Brasil (33 %).
“América Latina está marcando la pauta en los viajes experienciales. En toda la región, viajar se está convirtiendo cada vez más en una experiencia impulsada por propósito, donde los viajeros buscan aprovechar al máximo cada instante de sus trayectos”, afirmó Sofía Antor, Líder de Negocios Transfronterizos de Visa América Latina y el Caribe.
Visa Destinations debuta en París, Londres, Dubái, Milán, Roma, Ciudad de México, Nueva York, Miami, San Francisco y Tailandia, en un contexto donde la compañía prevé que el sector de viajes mantenga un crecimiento cercano al 10 % anual en los próximos años.
“Visa se ha asociado con líderes globales del ecosistema financiero y de viajes para fortalecer la propuesta de valor de la plataforma. En conjunto, estas alianzas brindan a los tarjetahabientes Visa acceso exclusivo, beneficios premium y experiencias distintivas que los acercan a la esencia única de cada destino”, destacó la compañía al referirse a las alianzas estratégicas con Santander Group, Global Blue, Star Alliance y Trip.com Group, con las que busca fortalecer el turismo experiencial y el comercio transfronterizo.