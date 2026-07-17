Lanzan Visa Destinations, una plataforma global de viajes centrada en experiencias

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La plataforma estará disponible exclusivamente para tarjetahabientes Visa a través de dispositivos móviles y ofrecerá recomendaciones personalizadas, guías de ciudades y acceso a experiencias seleccionadas en categorías como hospitalidad, bienestar, compras y transporte.

Por revistaeyn.com Visa presentó Visa Destinations, una nueva plataforma global de viajes diseñada para transformar la manera en que los usuarios descubren, planifican y disfrutan sus recorridos, apostando por un modelo basado en experiencias. La iniciativa, disponible inicialmente en diez destinos internacionales, busca ampliar el papel de la compañía más allá de los pagos digitales para convertirse en un aliado estratégico de los viajeros.

De acuerdo con la empresa, la plataforma estará disponible exclusivamente para tarjetahabientes Visa a través de dispositivos móviles y ofrecerá recomendaciones personalizadas, guías de ciudades y acceso a experiencias seleccionadas en categorías como hospitalidad, bienestar, compras y transporte. Entre las propuestas destacan el acceso prioritario al Mirador Top of the Rock en Nueva York y al Musée du Louvre en París, así como recorridos en kayak por los canales de Xochimilco, en Ciudad de México. La compañía señaló que el lanzamiento responde a una tendencia creciente en el turismo internacional, donde los viajeros eligen sus destinos impulsados por sus intereses y pasiones más que por la ubicación geográfica.