ONU advierte que la IA avanza sin gobernanza y urge a los gobiernos a actuar

Por: EFE

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió este miércoles que la inteligencia artificial (IA) "avanza más rápido que los marcos globales de gobernanza", lo que está reduciendo la capacidad de los Estados, que "no deben esperar" para cooperar y establecer "reglas compartidas".

Guterres afirmó en una rueda de prensa para presentar en Nueva York el primer informe del Panel Científico Independiente de la ONU sobre la IA, que esta tecnología todavía puede convertirse en "el motor más poderoso para el desarrollo" si se utiliza "adecuadamente".

Sin embargo, alertó que, cuanto más avance la IA sin reglas compartidas, "menos voz tendrán los gobiernos y las personas sobre el resultado".

"El mensaje a los gobiernos es simple: no esperen", subrayó el secretario general, quien defendió acelerar la cooperación internacional ante un fenómeno tecnológico "transformador".

Guterres afirmó que presentará próximamente propuestas para reforzar la capacidad de los países frente a esta tecnología.

"La ciencia ya está aquí. El mundo ya no puede decir que no sabía", afirmó el diplomático portugués, y agregó que "lo que hagamos con ella depende ahora de todos nosotros".

El informe presentado hoy por el panel, compuesto por 40 expertos y copresidido por el investigador Yoshua Bengio y la periodista y premio Nobel de la Paz, María Ressa, concluye que la IA evoluciona rápidamente hacia sistemas "cada vez más autónomos", con capacidad no solo de predecir patrones, sino de "razonar, planificar y actuar en distintos contextos".