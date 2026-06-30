La IA redefine las habilidades que demandan las multinacionales en Costa Rica

Empresas & Management

Las organizaciones demandarán líderes con competencias en gestión del cambio, diseño de procesos y gobernanza de la inteligencia artificial, así como colaboradores comprometidos con el aprendizaje continuo.

Por revistaeyn.com La adopción acelerada de la inteligencia artificial (IA) está transformando el perfil del talento que buscan las empresas multinacionales con operaciones de servicios globales en Costa Rica, donde las habilidades analíticas, el pensamiento crítico y la capacidad de liderar procesos de cambio comienzan a desplazar a las tareas tradicionales de carácter transaccional.

Esa fue una de las principales conclusiones de la segunda edición del GBS Forum, organizado por la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), que reunió a más de 70 representantes de compañías multinacionales y expertos internacionales para analizar la integración estratégica de la IA en los centros de Servicios Empresariales Globales (GBS, por sus siglas en inglés). El encuentro, realizado con el apoyo de McKinsey & Company, 3M, BAC, Roche y Western Union, permitió compartir experiencias sobre la implementación de esta tecnología y debatir los desafíos que enfrentan las empresas para pasar de proyectos piloto a procesos de transformación a gran escala. La directora general de CINDE, Marianela Urgellés, afirmó que la discusión empresarial ha evolucionado y ya no se centra en decidir si se debe utilizar inteligencia artificial, sino en cómo incorporarla estratégicamente para fortalecer la competitividad de los servicios globales. "Las experiencias compartidas y los hallazgos de un sondeo exploratorio de CINDE confirman que, entre las operaciones más avanzadas, la IA se está utilizando principalmente para optimizar procesos, apoyar la toma de decisiones y mejorar la productividad, mientras que los principales retos ya se concentran en gobernanza, talento especializado y alineación organizacional", señaló.