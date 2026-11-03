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ONU alerta que la IA amplía la desinformación sobre los migrantes

La OIM también señala que casi la mitad de los migrantes son mujeres y niñas, muchas en riesgo de discriminación, abusos y explotación.

  • ONU alerta que la IA amplía la desinformación sobre los migrantes

    La desinformación sobre los migrantes se propaga rápidamente y la inteligencia artificial (IA) está contribuyendo cada vez más a ampliar ese fenómeno. EFE/ Bienvenido Velasco

     Bienvenido Velasco / EFE
2026-11-03

Por Agencia EFE

La desinformación sobre los migrantes se propaga rápidamente y la inteligencia artificial (IA) está contribuyendo cada vez más a ampliar ese fenómeno, advirtió la directora general de la agencia de la ONU para las migraciones (OIM), la estadounidense Amy Pope.

"Transforma la ansiedad en desconfianza y convierte a las personas en objetivos", subrayó la directora general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en la apertura del Diálogo Internacional sobre la Migración en Ginebra.

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Pope denunció que relatos falsos o engañosos sobre este colectivo difundidos a través de las redes sociales y la IA generativa "profundizan la polarización y la desconfianza en las comunidades", acrecentando además las dudas entre la opinión pública sobre la gestión estatal de la migración.

Frente a ello, la OIM recuerda que los 304 millones de migrantes en el mundo (entre ellos 168 millones de trabajadores) ayudan con sus remesas a alrededor de mil millones de personas, lo que supone la octava parte de la población del planeta.

La OIM también señala que casi la mitad de los migrantes son mujeres y niñas, muchas en riesgo de discriminación, abusos y explotación.

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