Trump anuncia que creará la "Fuerza IA", que también tendrá un zar

Por: EFE

El mandatario estadounidense aseguró, en su página de Truth Social, donde suele hacer anuncios importantes al público, que los temores con respecto a la IA son sólo otro "engaño".

"A lo largo de los años, ha habido muchos engaños, todos generados por los demócratas de la izquierda radical, con el propósito de destruir nuestro país. RUSIA, RUSIA, RUSIA, UCRANIA, UCRANIA, UCRANIA, Calentamiento global, Engaño del juicio político, Hombres en deportes femeninos, Transgénero para todos, y ahora, la aniquilación, o destrucción, de la IA, comúnmente conocida como Inteligencia Artificial", indicó en su mensaje para asegurar de inmediato que no se quedará "de brazos cruzados" ante ese ataque.

Trump señaló que primero fueron los ataques contra los centros de datos "hasta que la gente se dio cuenta de lo ricos y prestigiosos que eran para las comunidades en las que se construyeron".

"Ahora, de forma similar a como cambiaron el término ‘calentamiento global’ por ‘cambio climático’, que abarca un ámbito mucho más amplio de incertidumbre, se dirigen directamente a la IA", indicó, y aseguró que no se obstaculizará ni frenará "de ninguna manera" el crecimiento "de esta increíble industria".

Trump se refirió al llamado que han hecho líderes del sector tecnológico, encabezado por el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, para frenar el ritmo al que se mejoran los modelos de inteligencia artificial, con lo que Trump no está de acuerdo.

Afirmó hoy en su mensaje que la "apoyaremos y la vigilaremos mientras crece", pero también se estará atento "a las malas prácticas" a través del sistema de justicia penal y civil existente.

Con ese fin, anunció que creará la "Fuerza IA" y pronto anunciará a su "zar de la IA", la que aseguró será "la próxima revolución industrial" más que el Internet, con un impacto, aún mayor, "posiblemente hasta el 25% del PIB" de EE.UU.

"Lideramos a China y al resto del mundo, ¡y pretendo que siga siendo así!", afirmó.

Trump también lanzó una encuesta proponiendo cambiar el nombre de la inteligencia artificial (IA), en una semana marcada por la discusión sobre los riesgos de esta tecnología.

"Una descripción mucho más elegante y exacta de este nuevo fenómeno sería Inteligencia Superior (IS), Inteligencia Extrema (IE) o Inteligencia Suprema (IS). ¿Cuál es el mejor nombre para esta ‘revolución’ en constante crecimiento?", escribió el mandatario en su cuenta de la red Truth Social.

Apelando a que "muchas personas consideran que el término Inteligencia Artificial es impreciso y poco elegante", Trump pidió a sus seguidores que participaran en esta encuesta.