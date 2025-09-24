Google expande su buscador con inteligencia artificial en español a Latinoamérica

Tecnología & Cultura Digital

Por Agencia EFE Google anunció que empezará a incluir en su buscador una versión en español de su modo con inteligencia artificial (IA), AI Mode, que fusiona su IA con todas las búsquedas que comprende la web, en Latinoamérica y otros países en el que se pueda acceder a esta herramienta, entre los que no se encuentran los miembros de la Unión Europea. A diferencia del buscador convencional, el AI Mode utiliza una técnica "de abanico de consultas", que consiste en dividir la pregunta del usuario en subtemas y buscar una respuesta para cada una de esas divisiones.

Según la empresa, esta tecnología permite al usuario hacer preguntas más largas usando lenguaje natural, es decir, sin la necesidad de emplear palabras clave. El mes pasado, Google amplió AI Mode en inglés a más de 180 nuevos países y territorios -entre los que no están los países de la Unión Europea, ya que el modelo no ha sido aprobado por la UE- y a principios de este mes, lo lanzó en cinco nuevos idiomas: portugués, hindi, indonesio, japonés y coreano. "Observamos, por ejemplo, que los usuarios escribían sus consultas (en Google), pero añadían 'IA' al final, porque querían una forma fiable de obtener una respuesta generada por IA", anota a EFE Hema Budaraju, vicepresidenta de gestión de productos de Google.