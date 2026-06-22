¿Qué falta para que Honduras haga historia en el espacio?

Por revistaeyn.com
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) impulsa el lanzamiento del primer satélite hondureño, denominado Morazán, un nanosatélite construido por manos hondureñas que podría ser enviado a finales de este año o abril de 2027.
Si esto ocurre, Honduras haría historia en el espacio.
El proyecto, sin embargo, aún depende de una decisión clave del Congreso Nacional: la aprobación y ratificación de varios convenios internacionales relacionados con la actividad espacial.
Odir Fernández, rector de la unah, informó a través de sus redes sociales que el lanzamiento solo será posible si el Poder Legislativo ratifica los tratados necesarios para que Honduras pueda cumplir con las normas internacionales en materia espacial.
“Este año será una realidad; Honduras, a través de la unah, enviará el primer satélite con bandera hondureña, con el apoyo de la Agencia de Cooperación Japonesa (Jica). De ratificar unos convenios, el Congreso Nacional se irá con bandera hondureña de nuestro país; caso contrario, no será posible”, expresó Fernández, según recoge el medio La Prensa de Honduras.
Entre los convenios pendientes figuran el Tratado del Espacio Exterior, el Acuerdo de Rescate de Astronautas y la normativa sobre Responsabilidad Internacional del Estado. También se requiere la creación de la Ley de Registro Nacional de Objetos Espaciales y su respectivo reglamento.
De acuerdo con las proyecciones, el satélite será finalizado en octubre de 2026 y trasladado a Japón, para ser lanzado en abril de 2027 a través del programa KiboCUBE, iniciativa que permite a países en desarrollo enviar CubeSats al espacio sin costo. Este beneficio representa un ahorro de hasta US$500.000
El satélite Morazán (que mide aproximadamente 10 × 10 × 10 cm por unidad (1U) y pesa cerca de 1 kg) cuenta con respaldo de la cooperación japonesa y se espera que sea trasladado por la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) hasta la Estación Espacial Internacional. Desde allí sería lanzado para orbitar a unos 400 kilómetros de la Tierra.
El nanosatélite fue desarrollado por estudiantes, docentes y expertos de las facultades de Ingeniería y Ciencias Espaciales de la Unah. Su misión será generar información estratégica para el monitoreo del territorio nacional, con especial utilidad en la prevención de desastres naturales, observación de la Tierra, gestión de riesgos y monitoreo ambiental.