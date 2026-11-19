Por: Revistaeyn.com

El panorama profesional atraviesa una transformación que está modificando los conocimientos y las competencias necesarias para desempeñarse en distintas profesiones.

Según el Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial, el 39% de las habilidades profesionales cambiará o quedará desactualizado hacia 2030, mientras que el 63% de las empresas identifica la falta de talento con las capacidades necesarias como uno de los principales obstáculos para su crecimiento.

Estas proyecciones plantean un desafío para Costa Rica: preparar a las personas para desenvolverse en organizaciones donde la tecnología interviene tanto en la relación con sus públicos como en el funcionamiento de sus sistemas y la protección de su información.

Ante este panorama, la Universidad Castro Carazo, por caso, impulsa la formación técnica como una vía para acercar conocimientos especializados a las personas que buscan ampliar sus competencias, actualizar su perfil profesional o incorporarse a nuevas áreas de actividad.

Su propuesta educativa parte de una necesidad concreta: conectar el aprendizaje con situaciones y desafíos presentes en el funcionamiento de las organizaciones.

“Uno de los principales retos de la educación es comprender cómo están cambiando las profesiones y traducir esas transformaciones en oportunidades reales de aprendizaje. La formación técnica cumple un papel importante porque permite desarrollar conocimientos específicos, fortalecer capacidades prácticas y acercar a las personas a campos que tienen una participación cada vez mayor en las organizaciones”, explicó María Antonieta Brenes, directora de Mercadeo y Comunicación de la Universidad Castro Carazo.

Tres dimensiones que sostienen a las organizaciones actuales

La relación entre tecnología y actividad empresarial va mucho más allá de incorporar nuevas herramientas.

Una organización necesita comprender a sus públicos, disponer de sistemas que permitan desarrollar sus operaciones y proteger la información que hace posible su funcionamiento.

Estas necesidades permiten entender la importancia de tres áreas de especialización que, desde diferentes perspectivas, contribuyen al desempeño de empresas e instituciones.

• Mercadeo digital: comprender a las audiencias para tomar mejores decisiones.

Actualmente, desarrollar una estrategia comercial también implica interpretar comportamientos de consumo, identificar oportunidades, comprender las características de distintas audiencias y evaluar los resultados de las acciones de comunicación.

En este contexto, el mercadeo digital integra creatividad, pensamiento estratégico y capacidad analítica. Su aplicación no se limita a la administración de redes sociales, sino que comprende procesos de planificación, segmentación, desarrollo de campañas y medición de resultados.

• Redes Cisco: la infraestructura que permite funcionar a las organizaciones.

Detrás de una transacción bancaria, una plataforma de comercio electrónico, una videoconferencia o un sistema de almacenamiento en la nube existe una infraestructura tecnológica que permite transmitir información y mantener conectados distintos servicios.

Comprender cómo funcionan estas redes, cómo se configuran y cuáles son los principios que permiten administrarlas representa una competencia técnica relevante para distintos entornos profesionales.

• Ciberseguridad: proteger la información también es proteger las operaciones.

La creciente dependencia de sistemas digitales ha convertido la seguridad de la información en una responsabilidad que trasciende los departamentos de tecnología.

Esta realidad exige personas preparadas para reconocer riesgos, identificar vulnerabilidades y contribuir a la prevención de incidentes tecnológicos.

El 2025 Cybersecurity Workforce Study, elaborado por ISC2 con la participación de 16.029 profesionales, reveló que el 95% identificó necesidades de habilidades especializadas en sus equipos, mientras que el 88% reportó consecuencias significativas para la seguridad de sus organizaciones relacionadas con estas carencias.

Desde esta perspectiva, la ciberseguridad no constituye únicamente una especialización tecnológica, sino también una capacidad necesaria para fortalecer la protección de los procesos organizacionales.

La educación técnica como respuesta a un entorno profesional en evolución

Para la Universidad Castro Carazo, la formación técnica representa una oportunidad de ampliar las posibilidades educativas y ofrecer alternativas de especialización a personas con distintas trayectorias, intereses y objetivos de desarrollo.

“Las personas no necesariamente tienen que esperar a que su profesión cambie por completo para fortalecer sus conocimientos. La educación técnica permite explorar nuevas áreas, complementar la formación que ya poseen y desarrollar capacidades que pueden aplicar en diferentes contextos. Como Universidad, nuestro compromiso es facilitar esas oportunidades y contribuir a que más personas participen de las transformaciones que experimenta el país”, agregó Brenes.