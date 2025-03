‘Qué país sea líder en la IA tendrá un impacto en nuestro futuro’: Marissa Mayer

Han pasado muchas cosas en los últimos 25 años de mi carrera. He tenido la suerte de haber estado en lugares que son muy empoderadores para las mujeres. Eso fue cierto tanto en Google como en Yahoo y ciertamente lo es en Sunshine. También ha sido cierto en mi trabajo en la junta directiva de esas empresas. Me gustaría ver a más mujeres entrando en la tecnología. Implica adquirir talento y retenerlo teniendo el entorno adecuado en el que puedan ser promovidos y prosperar. Una de las cosas que identificamos desde el principio en Google fue que, sí, tiene que haber más mujeres, pero también hay que tener un entorno con hombres que sean buenos trabajando con mujeres. Se trata de seleccionar un entorno de aceptación.

Siempre quise ser emprendedora y tratar de fundar algo. Siempre he pensado en cómo la tecnología puede acercar a las personas y devolverles más tiempo. Había muchas cosas que me encantaban de la Búsqueda de Google durante la década que la dirigí, y una de ellas era devolverle a la gente información y su tiempo porque la búsqueda era mejor, más rápida y más eficiente. Cuando fundé Sunshine, realmente quería pensar en cómo podíamos fortalecer las relaciones de las personas, y cómo las personas podían pasar menos tiempo en la pantalla tocando cosas y más tiempo entre sí haciendo cosas que son de mayor valor.

Silicon Valley se ha asociado durante mucho tiempo con una cultura de “hermanos tecnológicos”. ¿Cómo has visto evolucionar la cultura a lo largo del tiempo?

En Google, estábamos tan concentrados... Ese género realmente se desvaneció en el fondo. No pensé en el hecho de que era una de las pocas mujeres técnicas allí. En mi equipo de liderazgo en Yahoo, teníamos más de la mitad de mujeres. Aquí en Sunshine, más de la mitad de nuestros ingenieros son mujeres. Siempre he estado en campos de juego donde creo que las mujeres han sido realmente respetadas y muy en igualdad de condiciones, incluso si no estábamos en el mismo número. Desde esa perspectiva, no necesariamente lo pasé mal porque comencé mi carrera en Google y estuve allí durante los primeros 13 años. Muchas mujeres fuertes salieron de esa cultura... incluyendo a Jen Fitzpatrick [vicepresidenta sénior de sistemas centrales y experiencias], que ahora es muy senior allí, y Sheryl Sandberg [ex directora de operaciones de Meta].

¿Qué aprendiste durante tu tiempo en Yahoo y Google que estás trayendo a Sunshine?

Tantas cosas. Diré que el enfoque en el producto y una gran experiencia de usuario en el centro del proceso de diseño y desarrollo ha sido parte de todas las empresas con las que he estado involucrado. Es una fuerza muy centrada. Es lo que realmente impulsa nuestra ambición... y resulta en tecnologías superiores.

Te uniste a Yahoo en un momento en el que se enfrentaba a desafíos en innovación y competencia. ¿Cuál crees que fue tu mayor logro allí?

En cuanto al producto, llegué a Yahoo para llevar la empresa a la era móvil. Cuando llegué, básicamente no teníamos productos móviles... y menos de 30 ingenieros globales en una empresa de 18.000. Para ser justos con Yahoo, era 2012. Realmente había vendido la idea de que gran parte de lo que Yahoo tenía en su arsenal eran acciones, resultados deportivos, noticias, clima, correo electrónico y cosas que podrían prosperar en el teléfono. Pero para hacer eso, tuvimos que construir un equipo móvil.