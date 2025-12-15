Tecnología & Cultura Digital

Cómo blindar el celular de los hijos frente a aplicaciones de espionaje

El software de acoso o stalkerware se utiliza para vigilar a una persona conocida. Puede ocultarse bajo el nombre e icono de otra aplicación, ejecutarse en segundo plano y monitorizar el comportamiento en línea, la ubicación y la actividad del dispositivo.

Por revistaeyn.com En un entorno digital donde los menores pasan buena parte de su tiempo conectados —ya sea en clases virtuales, plataformas de videojuegos o redes sociales—, la seguridad de sus dispositivos se ha convertido en una preocupación central para las familias. Especialistas de ESET, junto con su iniciativa Digipadres, alertan sobre el crecimiento de programas diseñados para espiar o vigilar sin autorización, un fenómeno que amenaza directamente la privacidad de niños y adolescentes en Centroamérica.

Este tipo de amenazas se presenta principalmente en dos categorías: el software espía, conocido como spyware, y las aplicaciones de acoso o stalkerware. Aunque ambos comparten capacidades técnicas similares, sus fines no son los mismos. El primero busca sustraer información sensible —como contraseñas, datos bancarios o hábitos de navegación— para luego comercializarla o utilizarla en fraudes. El stalkerware, en cambio, suele instalarse con la intención de vigilar a alguien cercano. Se ejecuta de manera oculta, recopila ubicación, mensajes y actividad en línea, y se ha vinculado a dinámicas de control, acoso e incluso violencia.

DIVERSAS FORMAS DE LLEGAR

Camilo Gutiérrez Amaya, responsable del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica, explica que estas infecciones pueden llegar de múltiples formas: enlaces engañosos, correos fraudulentos o aplicaciones aparentemente inofensivas descargadas desde sitios no confiables. Un ejemplo reciente ocurrió en 2024, cuando investigadores detectaron un malware llamado Ratel, camuflado como un popular juego móvil. Esta aplicación falsa era capaz de interceptar mensajes SMS y ocultar notificaciones, permitiendo a los atacantes realizar cargos y suscripciones sin que la víctima lo advirtiera. Las señales de alerta no siempre son evidentes, pero existen indicios que pueden levantar sospechas: una batería que se agota rápidamente, un teléfono que se calienta sin uso, consumo inusual de datos o la aparición de aplicaciones desconocidas con permisos excesivos.