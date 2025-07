¿Son más efectivos los celulares Android para alertar de los terremotos?

¿A quién no le gusta que su celular le alerte de un temblor ?... Tomando en cuenta esto se hizo un estudio sobre qué sistema operativo es mejor para avisar con anticipación.

Dado que la propagación de ondas sísmicas se produce a gran velocidad, en cuestión de segundos, los criterios de envío de la alerta son automáticos y no dependen de una decisión de enviar o no, como sucede con los mensajes de protección civil por ejemplo.

Una vez se ha generado un terremoto (un fenómeno que no se puede pronosticar), desde el foco del mismo comienzan a propagarse ondas sísmicas que, en la superficie terrestre, se notan y se miden con sismómetros

Galderic Lastras avisa, no obstante, de que el sistema de Google tiene limitaciones: las alertas no llegan a todos los dispositivos (únicamente a los Android) y los móviles, que actúan como detectores, no están repartidos uniformemente por la superficie terrestre.

Eso implica que en dos tercios del planeta, lo que ocupa el océano, no habría tales detectores a pesar de que es donde se producen los terremotos de mayor magnitud. Los sismos solo empezarían a ser notados por los móviles cuando llegan a tierra, y, por tanto, demasiado tarde.

El sistema de detección de Android no puede sustituir a los Sistemas de Alerta Sísmica Temprana basados en sismómetros preciosos e instalados, en muchos casos, en lugares donde no hay móviles como el fondo marino; "pero sí ha probado ser un complemento eficaz de esos sistemas", coinciden los expertos consultados por EFE.

Con información de EFE