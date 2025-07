Alejandro Argumedo: desde El Salvador se puede, solo hay que perder el miedo

Son industrias distintas, pero al final estamos resolviendo un problema. Siempre he tratado de enamorarme del problema, de cómo resolverlo y de cómo crear una experiencia. En Nueva York, tuve una compañía en la que hacíamos eventos; me encantaba, cuando al finalizar cada encuentro, la gente me decía: la pasé increíble. Se trataba de generar experiencia y conexión. Eso siempre lo quise trasladar a un producto; entonces siempre me enfoqué en cómo alguien que tocara ese producto, al final, tocara el servicio.

Cuando se empieza cualquier emprendimiento, uno tiene que hacer de todo. Después, tienes que ir cambiando tu liderazgo. Tuve una transición: al principio me preguntaba bastante y leí un montón sobre muchos empresarios y emprendedores que pasaron de una empresa chiquita a algo grande. Después llega un momento en el que ya no eres el emprendedor y tienes que volverte un CEO... y sí me costó bastante entenderlo. Luego, es una responsabilidad dar de regreso y apoyar a la gente. Sabemos que el camino cuesta; si podemos hacer el camino más fácil a más gente, ¿por qué no?

Fue difícil, porque tuvimos un montón de rechazos, hasta de nuestros papás. Los míos decían: “¡Uy, estás loco! ¿Qué estás haciendo?” . Cuando mostraba la aplicación a gente cercana, me decían: “eso no va a servir”.

No se ha hecho un buen trabajo para que la gente entienda qué es la tokenización, que es un contrato inteligente. A mí me encantan esos problemas complejos, y cómo hacerlos más simples. Eso creo que va a ser mi tarea: educar y hacer que la gente entienda qué es esta nueva herramienta.

Claro, luego reconocieron que hubieran querido invertir. Definitivamente, tuvimos un montón de rechazos, pero hubo un momento en que yo me dije: “a esto me voy a dedicar, y voy a poner todo mi esfuerzo”.

Me acuerdo, en particular de un momento: lo sentí y lo dibujé en mi cabeza... estar parado ante un precipicio y decirme: “si me tiro no hay vuelta atrás”. Y sentí que me tiré, y al hacerlo me dije: “ok, esto es para mí”.

Lo que quiero decir es que experimenté que tenía un propósito mucho más grande que mí mismo. En ese momento supe que lo íbamos a lograr y que el viento iba a soplar a nuestro favor. En su camino, a veces, el emprendedor quiere darse por vencido. Nunca, nunca fue el caso para mí.

-¿Qué consejo le darías al emprendedor centroamericano que siente que su mercado local es “demasiado pequeño”?

Hay que hacer mucho research y entender cuál va a ser la propuesta de valor. Qué va a ser lo que me permitirá destacar, para verdaderamente encontrar un hoyo en el mercado. A mí me gusta ver dónde invierten los fondos grandes, hacia dónde se mueven los capitales para entender hacia dónde va el mundo.

-¿Qué señales buscas antes de invertir o apoyar un nuevo proyecto? ¿Qué te hace decir “sí”?

La oportunidad. Veo el tamaño del mercado, cómo se está moviendo, si hay competencia o no hay. Analizo al equipo fundador, quiénes más están invirtiendo, qué tan apasionados están por su proyecto. He visto un montón de casos de emprendedores que están buscando hacer dinero sin propósito y se nota. Después de un par de meses o de un año, ya no lo están haciendo.