Threads se consolida como la plataforma líder con más usuarios activos diarios

Tecnología & Cultura Digital

Según los datos recogidos por Similarweb, fue aproximadamente a partir de octubre del pasado año cuando la red social de Meta comenzó a superar a X en usuarios activos diarios para dispositivos móviles.

Por Europa Press Threads continúa acumulando más usuarios activos diarios que la red social X en su versión de aplicación para dispositivos móviles iOS y Android. La plataforma propiedad de Meta ha alcanzado un total de 141,5 millones de usuarios activos diarios en su aplicación para 'smartphones' iOS y Android, mientras que X cuenta con 125 millones de usuarios activos diarios en su aplicación para los dispositivos con dichos sistemas operativos.

Desde su puesta en marcha en julio de 2023, Threads ha ido sumando cada vez más usuarios a nivel global y, según los datos recogidos por Similarweb, fue aproximadamente a partir de octubre del pasado año cuando la red social de Meta comenzó a superar a X en usuarios activos diarios para dispositivos móviles. Esta evolución progresiva en el crecimiento de usuarios deja ver que su éxito en dispositivos móviles no está necesariamente asociado a los recientes incidentes que ha experimentado X, a causa de su asistente de inteligencia artificial (IA) integrado, Grok. Concretamente, la red social de Musk se ha enfrentado a una polémica relacionada con la creación de fotografías de personas con ropa interior o bikinis, entre ellas menores de edad, elaboradas y compartidas por los usuarios en la propia plataforma, a través de Grok. Este tipo de actividad ha sido criticada por parte de los usuarios y, además de estas denuncias, varios países han tomado medidas para frenar esta mala práctica de la IA de X, hasta que ha sido la propia red social la que ha acabado bloqueando la generación de imágenes sexualizadas a través de Grok.