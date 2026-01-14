Tecnología & Cultura Digital

¿Cómo se apaga el internet en un país y qué alternativas tienen los ciudadanos?

Por Agencia EFE El apagón de internet con el que Irán desconectó a sus ciudadanos del mundo exterior en la noche del 8 de enero es una represalia habitual en regímenes totalitarios, que en este último caso ha sorprendido por la amplitud de su alcance. ¿Cómo se apaga internet en un país? Una vía efectiva de provocar un apagón total se lleva a cabo interviniendo en el protocolo BGP mediante el cual los routers de los proveedores de comunicaciones intercambian entre ellos direccionamientos y rutas.

Un gobierno puede ordenar a los principales proveedores y puntos de intercambio de tráfico que retiren sus direcciones IP de la tabla de enrutamiento global. Al dejar de propagar estas rutas hacia otros puntos internacionales, los Sistemas Autónomos (ASN) del país, con sus direccionamientos IP asignados, dejan de ser alcanzables desde el exterior. Básicamente, el país desaparece del mapa de internet. En escenarios más rudimentarios o de emergencia, se recurre a una capa más física, desconectando los enlaces de fibra óptica en ciertos equipamientos o cortando el suministro eléctrico a los centros de datos. Por otro lado, se pueden llevar a cabo bloqueos selectivos, para denegar accesos a servicios específicos, como redes sociales o VPNs. Según explica Alp Toker, fundador y director de la plataforma NetBlocks, que vigila el tráfico y la censura en internet, es posible imponer un apagón total cuando los gobiernos han tomado la medida de centralizar la conectividad, ya sea con fines de censura o de control de la información. En 2019 en Irán, en el marco de las protestas nacionales por el aumento del precio de combustible, el proceso de desconexión costó horas y sus efectos se extendieron durante más de una semana, pero este proceso se ha vuelto mucho más rápido y desde el año pasado es prácticamente instantáneo, a pesar de la extensión y la complejidad de la red. "Las autoridades tienen un interruptor de apagado eficaz", sostiene. ¿Pueden oponerse los operadores? En la práctica es una opción inviable. Incluso cuando ese apagado no puede hacerse de forma centralizada, esas compañías deben obedecer órdenes del gobierno si no quieren perder sus licencias y potencialmente afrontar amenazas legales o a su seguridad. ¿Qué alternativas tienen los ciudadanos? La red de satélites de la compañía de Elon Musk Starlink ha sido "genuinamente útil", según Toker. A pesar de los esfuerzos de las autoridades para bloquear la señal de inicio, parte de la información ha conseguido circular y ha dado a la comunidad internacional una idea de lo que está ocurriendo.