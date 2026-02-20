Acuerdos con FMI no producen cambios estructurales en Honduras, dice Fosdeh

Centroamérica & Mundo

Por Agencia EFE El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh, privado) advirtió que los sucesivos acuerdos entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han sido insuficientes para generar cambios estructurales, limitándose a una estabilidad macroeconómica que no se traduce en bienestar social. En un análisis técnico difundido con motivo de la visita de la misión del FMI al país, el Fosdeh indicó que Honduras ha acumulado compromisos y metas que "no han logrado" traducirse en "el cambio estructural" que la nación centroamericana necesita.

"En la práctica, persiste un resultado inesperado y profundamente doloroso: la migración masiva como respuesta social a la falta de oportunidades, al debilitamiento del ingreso real, así como el sistema democrático y a la precariedad de las condiciones de vida", subrayó el organismo. Para el Fosdeh, Honduras no puede seguir administrando la estabilidad macroeconomía "como si fuese sinónimo de desarrollo", aunque destacó la importancia del "diálogo técnico y sostenido". "La estabilidad, cuando no se acompaña de transformación productiva, integridad pública, fortalecimiento democrático y reducción real de desigualdades, termina siendo frágil y socialmente insostenible", reza el comunicado. Enfatizó que cualquier revisión o renegociación con el FMI debe abordar problemas estructurales que han permanecido "sin corrección suficiente". Según el organismo, la sostenibilidad macroeconómica del país depende más de las remesas que de su capacidad económica, productiva y exportadora, una estructura que, lejos de reducir vulnerabilidades, las profundiza.

Nuevo acuerdo debe priorizar el combate a la corrupción

Pese a los convenios suscritos con el FMI, añade, el presupuesto público no se ha consolidado como un "instrumento de desarrollo" y opera con frecuencia como un "mecanismo de poder", al asignar recursos sin una metodología consistente ni criterios técnicos adecuados, y con facilidades desproporcionadas que han abierto "espacios a la corrupción". "La discrecionalidad, la opacidad y las debilidades de control facilitaron patrones repetidos de corrupción que erosionaron la confianza, redujeron el impacto del gasto público y distorsionaron prioridades", por lo que es necesario que un nuevo acuerdo con el FMI priorice "una propuesta concreta de combate real a la corrupción", añade el documento.