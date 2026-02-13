Gobierno de Honduras enfrenta un Congreso fragmentado que limita su capacidad, dice informe

Centroamérica & Mundo

El gobernante Partido Nacional posee solo 48 de los 128 escaños, muy por debajo del umbral de 65 requerido para una mayoría simple, lo que hace que las alianzas legislativas sean esenciales para avanzar en reformas estructurales.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El proceso electoral hondureño que culminó con la investidura de Nasry Asfura el 27 de enero estuvo precedido por un periodo de elevada tensión política y social, impulsado por un resultado electoral limitado, acusaciones de fraude y llamamientos a ignorar los resultados. La confirmación oficial del resultado y una investidura sobria y sin incidentes pusieron fin al tenso ciclo electoral. La ceremonia, deliberadamente austera, señaló una temprana prudencia fiscal y contención del gasto, ya que Asfura inicia su mandato 2026–2030 en un entorno político fragmentado, con el partido gobernante en minoría en el Congreso Nacional y margen limitado para una expansión presupuestaria.

El gobernante Partido Nacional posee solo 48 de los 128 escaños, muy por debajo del umbral de 65 requerido para una mayoría simple, lo que hace que las alianzas legislativas sean esenciales para avanzar en reformas estructurales. Un reporte de de Grupo EMFI apunta que "el principal desafío para el gobierno del presidente Asfura será profundizar y acelerar la agenda de reformas bajo el programa del Fondo Monetario Internacional (FMI) en un entorno legislativo estructuralmente restringido". No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE En este contexto, el Partido Liberal, con 44 escaños, emerge como el actor clave. Una alineación Nacional-Liberal proporcionaría 92 votos, suficientes incluso para mayorías calificadas, permitiendo la aprobación de reformas en áreas críticas como el sector eléctrico, la gobernanza fiscal y el fortalecimiento institucional. Es importante destacar que el líder del Partido Liberal, Salvador Nasralla, expresó su apoyo al acuerdo con el FMI durante su campaña, aumentando la probabilidad de cooperación selectiva. Sin embargo, en ausencia de tal alineación, el gobierno de Asfura se "enfrentaría a un bloqueo legislativo estructural, lo que limitaría significativamente su capacidad para avanzar en reformas y podría afectar el ritmo de implementación de los programas del FMI", señala EMFI.

DESEMBOLSO DEL FMI

El Programa del FMI entra en una nueva fase con la visita oficial de una misión programada para febrero de 2026, cuyo objetivo será evaluar el cumplimiento de los objetivos y discutir financiación adicional y asistencia técnica con la nueva administración. La visita marca la normalización del programa tras el ciclo electoral, durante el cual el Fondo suspendió el siguiente desembolso equivalente a US$120 millones debido a precaución política, más que por deterioro macroeconómico. La evidencia más reciente sugiere que Honduras probablemente cumplirá los principales criterios cuantitativos a diciembre de 2025. En el ámbito fiscal, el balance del sector público no financiero muestra un superávit acumulado de 0,8 % del PIB a octubre, coherente con el mínimo del programa y suficiente para cumplir con el objetivo anual, que permite un déficit de hasta el 1,5 % del PIB bajo un escenario base.