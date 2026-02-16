Centroamérica & Mundo

Honduras y misión del FMI inician diálogo para ajustar el programa económico

El desarrollo económico, infraestructura, salud y transparencia fiscal son los pilares de la agenda de temas que planteará el gabinete económico.

Por Agencia EFE El Gobierno de Honduras y una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) iniciaron en Tegucigalpa una ronda de conversaciones para establecer un diagnóstico de la economía nacional y adaptar el programa vigente a las prioridades de la administración del nuevo presidente hondureño, Nasry 'Tito' Asfura. Honduras y el FMI alcanzaron en 2023 un acuerdo técnico que da al país acceso a unos US$823 millones para respaldar reformas económicas y que vence en septiembre próximo.

"Hemos sostenido un primer encuentro con el propósito de establecer un diálogo inicial entre el gabinete económico del Gobierno del presidente Asfura y avanzar en un intercambio técnico sobre temas de interés económico y también financiero", afirmó el ministro hondureño de Finanzas, Emilio Hernández, en una rueda de prensa. El desarrollo económico, infraestructura, salud y transparencia fiscal son los pilares de la agenda de temas que planteará el gabinete económico, que es coordinado por el ministro Hernández, quien señaló que la misión del FMI concluirá el viernes con una reunión con Asfura, tras la cual se prevé una declaración oficial. Los enviados del multilateral sostendrán esta semana encuentros con representantes del sector privado, la sociedad civil y la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, lo que permitirá "profundizar en el análisis de variables macroeconómicas, el desempeño fiscal y la estabilidad financiera", explicó Hernández. Por su parte, el presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos, declaró que el programa suscrito en 2023 "se mantendrá, pero obviamente algunos indicadores y metas deberán cambiar para incorporar la visión del presidente Asfura".