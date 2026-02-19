Honduras niega que reuniones con FMI contemplen aumentos a impuestos

El Banco Central de Honduras (BCH) dijo que son falsas las publicaciones en las que se atribuyen a las reuniones con la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) supuestos planteamientos relacionados con incrementos a impuestos o mayor deslizamiento del tipo de cambio.

Recientemente, se iniciaron en Tegucigalpa una ronda de conversaciones para establecer un diagnóstico de la economía nacional y adaptar el programa vigente a las prioridades de la administración del nuevo presidente hondureño, Nasry 'Tito' Asfura.

Honduras y el FMI alcanzaron en 2023 un acuerdo técnico que da al país acceso a unos US$823 millones para respaldar reformas económicas y que vence en septiembre próximo.

Al respecto, el BCH reitera que estas reuniones "forman parte del diálogo técnico habitual que el organismo mantiene con los países miembros tras la toma de posesión de nuevas autoridades, y tienen como propósito principal conocer el enfoque de política económica y las prioridades institucionales del Gobierno de Honduras".

"Dichos espacios no implican negociaciones orientadas a introducir nuevas cargas tributarias ni a promover ajustes discrecionales del valor de la moneda", reiteró la institución.