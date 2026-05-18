Ranking de países de Centroamérica más complejos para hacer negocios

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El estudio Índice Global de Complejidad Empresarial revela que Islas Caimán, Dinamarca, Hong Kong, Países Bajos y Nueva Zelanda están entre las jurisdicciones más fáciles para hacer negocios.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com TMF Group, un proveedor líder de servicios de cumplimiento y administración, lanzó la 13ª edición del Índice Global de Complejidad Empresarial (GBCI por sus siglas en inglés). El estudio concluye que las jurisdicciones más complejas se caracterizan por cambios regulatorios frecuentes, una pesada carga administrativa y requisitos digitales en constante evolución. Las jurisdicciones menos complejas se benefician de una regulación ágil y estable, una infraestructura digital sólida y vías claras de cumplimiento.

El informe analiza 81 jurisdicciones, que representan más del 90 % de la economía mundial. Compara 292 indicadores por jurisdicción. Estos indicadores cubren los aspectos procesales clave de hacer negocios en cada jurisdicción, cubriendo la carga contable, legal y laboral a la que se enfrentan las empresas. "Aunque muchos factores contribuyen a la atractividad general de una jurisdicción, el GBCI refleja el costo de las normas que reprimen el crecimiento, ya sea por parte de empresas locales o inversores internacionales", apunta el informe.

El estudio revela que Islas Caimán, Dinamarca, Hong Kong, Países Bajos y Nueva Zelanda están entre las jurisdicciones más fáciles para hacer negocios. El Reino Unido y Estados Unidos ocupan respectivamente el puesto 12º y 13º de jurisdicciones menos complejas.

DESEMPEÑO DE CENTROAMÉRICA

En el caso de los países de Centroamérica destacan por ser de los menos complejos para hacer negocios. Honduras está en la posición 65 de 81, siendo el menos complejo de Latinoamérica y disminuyendo un peldaño comparado con el Índice Global de Complejidad Empresarial de 2025. Luego está Costa Rica en la casilla 63, bajando cinco puestos en el Índice lo que implica una disminución en el nivel de complicación para los negocios en el país. Destaca Nicaragua, que bajó al puesto 52, y ha venido en una marcada disminución en el GBCI ya que en 2022 estaba en el puesto 18. Por su parte, Guatemala bajó a la casilla 46, bajando un puesto comparado al Índice del año pasado. El Salvador es el único país de la región centroamericana que subió en el Índice de Complejidad para los negocios y pasó del puesto 46 en 2025 al 43, subiendo por segundo año consecutivo.