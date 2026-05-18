Informe: Ciclo económico global transita hacia un entorno 'estanflacionario'

Centroamérica & Mundo

El análisis de Mapfre Economics menciona que América Latina afronta el impacto del conflicto bajo un escenario menos homogéneo y, en promedio, menos adverso que el de Europa o Asia, aunque igualmente condicionado por los mismos vectores geopolíticos.

Por revistaeyn.com Mapfre Economics, el Servicio de Estudios de Mapfre, revisó el crecimiento previsto para la economía global. De acuerdo con su análisis, el 2026 tendría un crecimiento económico del 2,9 %, mientras que para el 2027 sería del 3 %. Además, añade la entidad, la inflación global también tendría un repunte alcanzando el 3,7 % en 2026 y el 3 % en el 2027. Así lo destaca en su informe “Panorama Económico y Sectorial 2026: actualización de previsiones hacia el segundo trimestre”, editado por Fundación Mapfre.

En su informe, el Servicio de Estudios explicó que el ciclo económico global transita hacia un entorno “estanflacionario”. Este, añade, está siendo impulsado por tensiones geopolíticas, disrupciones logísticas y shocks energéticos. “La geopolítica se consolida como el eje rector, subordinando la política monetaria a una rigurosa gestión de riesgos”, señala el documento de Mapfre Economics. Añade que, a nivel regional, el impacto es asimétrico. Estados Unidos aparece, en principio, mejor posicionado para absorber varios meses de inflación más elevada, gracias a su condición de productor energético, a la flexibilidad de su tejido productivo y a la profundidad y sofisticación de sus mercados financieros, que actúan como amortiguadores relevantes frente al shock. La estimación de crecimiento se sitúa para este año en el 2 % y en el 1,9 % el que viene, con una inflación del 3,3 % y 2,1 %, respectivamente. Por su parte, añade Mapfre Economics, Europa seguirá creciendo, pero a un ritmo más débil de lo previsto y bajo un régimen de inflación más elevada y volátil, configurando un escenario bisagra más que una trayectoria definida.