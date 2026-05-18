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APM Terminals invertirá más de US$7M en Terminal de Contenedores de Moín

Esta inversión busca incrementar capacidades operativas, modernizar equipamiento y consolidar una cultura de mejora continua en todas las áreas en un comercio exterior cada vez más exigente.

Por revistaeyn.com La Terminal de Contenedores de Moín (TCM) alcanza su séptimo aniversario de operación, consolidándose como una pieza clave en la competitividad del comercio exterior de Costa Rica y en la conexión del país con los principales mercados de Estados Unidos y Europa. Durante el año 2025, la TCM movilizó 1,3 millones de contenedores, reflejando el dinamismo del sector exportador costarricense. En paralelo, se exportaron más de 6 millones de toneladas a diferentes destinos, mientras que el acumulado en siete años alcanza cerca de 29 millones de toneladas.

En materia de importaciones, la terminal ha gestionado más de 2 millones de movimientos, facilitando el abastecimiento del mercado interno y fortaleciendo los encadenamientos productivos del país. En estos siete años, la TCM ha atendido más de 7.000 buques, con un promedio cercano a 1.000 embarcaciones por año, consolidando rutas estratégicas principalmente hacia Estados Unidos y Europa, destinos clave para la exportación de productos agrícolas, industriales y manufacturados. Como parte de su visión de largo plazo, en este año 2026, APM Terminals invertirá en la Terminal de Contenedores de Moín más de US$7 millones enfocados en infraestructura, optimización de procesos y mejora del servicio. “Cada contenedor que se moviliza representa empleo, encadenamientos productivos y generación de divisas para el país. La TCM es un componente estratégico para el desarrollo socioeconómico de Costa Rica”, mencionó José Rueda, director general de Terminal de Contenedores de Moín.