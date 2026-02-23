Acusan a expríncipe Andrés de usar dinero del contribuyente para pagarse masajes

POR EFE

Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, utilizó dinero del contribuyente británico para costearse masajes y viajes mientras era enviado comercial del Reino Unido, según funcionarios retirados, informa este lunes la cadena BBC.

Un exfuncionario que trabajó en el Ministerio de Comercio a principios de la década del 2000, se sintió tan molesto por la solicitud de Andrés de cubrir sus "servicios de masaje" que asegura que se negó a pagarlos, pero su opinión fue rechazada por sus superiores.

"Pensé que eso estaba mal... Dije que no debíamos pagarlos, pero al final lo pagamos de todos modos", declaró a la BBC sobre esa solicitud de Andrés, vinculada con una visita que hizo a Oriente Medio.

El exalto funcionario afirmó haber quedado sorprendido por los desmesurados gastos del antiguo duque de York, como pagos por vuelos y habitaciones de hotel y cargos para su séquito.