Aeropuertos en Costa Rica operan con normalidad, miles de pasajeros afectados

La suspensión, que duró hasta casi las 11:00 am, afectó 64 vuelos comerciales, ocho de carga y 65 vuelos domésticos, con un total de 4.580 pasajeros registrados.

Tras varias horas fuera de operación por una falla eléctrica, las actividades en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría de Costa Rica se restablecieron gradualmente, informó AERIS, tras la autorización de la Dirección General de Aviación Civil.

Igualmente, en Guanacaste Aeropuerto, se informó que el radar se restableció a las 10:36 am y las operaciones continuaron según itinerario.

Se recomienda contactar a las aerolíneas y consultar únicamente los canales oficiales de los aeropuertos.

Una salida temporal de los controles de aviación; incluidos radares para guiar la navegación aeronáutica, hicieron que Costa Rica cerrara su espacio aéreo.

El problema se reportó a las 5:27 am.