Aeropuertos en Costa Rica operan con normalidad, miles de pasajeros afectados

Algunos de los viajeros debieron suspender sus actividades en el país tico, ya que sus vuelos fueron pospuestos hasta el 25 de septiembre.

2025-09-24

Por revistaeyn.com

Tras varias horas fuera de operación por una falla eléctrica, las actividades en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría de Costa Rica se restablecieron gradualmente, informó AERIS, tras la autorización de la Dirección General de Aviación Civil.

La suspensión, que duró hasta casi las 11:00 am, afectó 64 vuelos comerciales, ocho de carga y 65 vuelos domésticos, con un total de 4.580 pasajeros registrados.

Falla eléctrica paraliza aeropuertos de Costa Rica la mañana de este miércoles

Igualmente, en Guanacaste Aeropuerto, se informó que el radar se restableció a las 10:36 am y las operaciones continuaron según itinerario.

Se recomienda contactar a las aerolíneas y consultar únicamente los canales oficiales de los aeropuertos.

Una salida temporal de los controles de aviación; incluidos radares para guiar la navegación aeronáutica, hicieron que Costa Rica cerrara su espacio aéreo.

El problema se reportó a las 5:27 am.

