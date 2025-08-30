Aeropuerto Juan Santamaría se posiciona entre los mejores en experiencia del pasajero

Empresas & Management

Por revistaeyn.com El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, operado por AERIS, se ha consolidado como un referente en la gestión de la experiencia del viajero tras obtener la certificación Nivel 5 en Customer Experience (CX) del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI). Esta distinción, la máxima dentro del programa, coloca al aeropuerto costarricense entre los cinco mejores del mundo y como el segundo en recibir este reconocimiento en América Latina y el Caribe.

Para los pasajeros, la acreditación refleja una política sistemática que prioriza su percepción y bienestar. Ricardo Hernández, director ejecutivo de AERIS, señaló que el logro confirma el esfuerzo colectivo por ofrecer una experiencia “Pura Vida”, fruto de la coordinación entre aerolíneas, autoridades, comercios y colaboradores, con el objetivo de elevar los estándares de atención y conectar a cada viajero con lo mejor de Costa Rica. El camino hacia el Nivel 5 implicó la conformación del Comité de Customer Experience del SJO, un espacio en el que confluyen representantes de todos los actores aeroportuarios para identificar oportunidades y trazar soluciones conjuntas. AERIS lanzó además un programa focalizado en la experiencia del colaborador, que incluye actividades de integración —como torneos deportivos entre personal aeroportuario— y reconocimientos a quienes proponen mejoras tangibles en el servicio. La estrategia incorporó talleres de co-creación con usuarios, aerolíneas y comercios para detectar fallas y diseñar mejoras prácticas. Más de 600 empleados recibieron capacitación en trabajo en equipo, manejo de emociones y servicio al cliente bajo el enfoque “Pura Vida”, con la idea de que el cuidado y satisfacción del personal se traduzcan en una atención más cálida y eficiente.