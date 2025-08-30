Aeropuerto Juan Santamaría se posiciona entre los mejores en experiencia del pasajero

Por revistaeyn.com
El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, operado por AERIS, se ha consolidado como un referente en la gestión de la experiencia del viajero tras obtener la certificación Nivel 5 en Customer Experience (CX) del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI).
Esta distinción, la máxima dentro del programa, coloca al aeropuerto costarricense entre los cinco mejores del mundo y como el segundo en recibir este reconocimiento en América Latina y el Caribe.
Para los pasajeros, la acreditación refleja una política sistemática que prioriza su percepción y bienestar. Ricardo Hernández, director ejecutivo de AERIS, señaló que el logro confirma el esfuerzo colectivo por ofrecer una experiencia “Pura Vida”, fruto de la coordinación entre aerolíneas, autoridades, comercios y colaboradores, con el objetivo de elevar los estándares de atención y conectar a cada viajero con lo mejor de Costa Rica.
El camino hacia el Nivel 5 implicó la conformación del Comité de Customer Experience del SJO, un espacio en el que confluyen representantes de todos los actores aeroportuarios para identificar oportunidades y trazar soluciones conjuntas. AERIS lanzó además un programa focalizado en la experiencia del colaborador, que incluye actividades de integración —como torneos deportivos entre personal aeroportuario— y reconocimientos a quienes proponen mejoras tangibles en el servicio.
La estrategia incorporó talleres de co-creación con usuarios, aerolíneas y comercios para detectar fallas y diseñar mejoras prácticas. Más de 600 empleados recibieron capacitación en trabajo en equipo, manejo de emociones y servicio al cliente bajo el enfoque “Pura Vida”, con la idea de que el cuidado y satisfacción del personal se traduzcan en una atención más cálida y eficiente.
En el plano operativo se introdujeron innovaciones tecnológicas e infraestructurales: un piloto con tomógrafos en los filtros de seguridad, reorganización de las filas de check-in, optimización de la señalización, instalación de tótems informativos y estaciones de recarga para dispositivos móviles.
Los resultados son cuantificables: desde 2022 los indicadores de satisfacción y experiencia general han mostrado una tendencia al alza, alcanzando en 2025 puntajes de 4.49 y 4.45 sobre 5 respectivamente.
Con apenas 21 aeropuertos latinoamericanos integrados al programa CX de ACI, y junto al de Quito siendo los únicos con Nivel 5 en la región, el Juan Santamaría se perfila como modelo regional y referencia internacional en servicio aeroportuario. Este logro fortalece la competitividad turística y la percepción internacional del país hoy.