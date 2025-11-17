Productos agrícolas que Guatemala exportaría sin arancel a EEUU

Centroamérica & Mundo

Por revistaeyn.com Guatemala es uno de los países que logró un acuerdo con Estados Unidos para obtener arancel cero en la exportación de productos hacia su nación. Pero, ¿Qué productos serán los beneficiados? el Ministerio de Economía dio a conocer la lista de aquellos que aplican a este beneficio. En total son 66 códigos los que aplican a productos nacionales, principalmente del sector agrícola, ya que la lista original suman 237 códigos de diferentes productos.

De acuerdo al Ministerio, el arancel cero aplica de forma inmediata según lo indicado en la orden ejecutiva estadounidense, mientras que el resto de productos negociados en el "acuerdo de Comercio Recíproco", entrará en vigor posteriormente. Entre los productos que se encuentran en el primer grupo de más de 60 están: Bananos, café sin tostar ni descafeinado, plátanos frescos, frutas como fresas, guayabas, mangos y mangostanes frescos, torta de judías, judías en rama, miso y demás frutas, frutos de cáscara y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados. Además de tomates frescos o refrigerados, cardamomo, sin triturar ni moler, nueces de macadamia sin cáscara, líneas de Tahití, limas persas y demás limas de la variedad citrus latifolia frescas o secas.